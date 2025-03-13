https://crimea.ria.ru/20250313/shtorm-veka-ne-grozit-u-mariny-v-balaklave-seysmostoykost-9-ballov-1144891739.html

"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов

"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов - РИА Новости Крым, 13.03.2025

"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов

В Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины, работа кипит на всей Таврической набережной – от корня бухты до Солдатского пляжа, у ее выхода. Что уже... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T19:46

2025-03-13T19:46

2025-03-13T19:46

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины, работа кипит на всей Таврической набережной – от корня бухты до Солдатского пляжа, у ее выхода. Что уже сделано и когда можно будет прогуляться у моря или проехать по новой двухполосной дороге и мостам, фундаменты которых конструктивно схожи с Крымским, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Даже местные чайки набрались терпения и не летают где попало – пикируют на парапет у самого моря, улетают в сторону воды. Вся территория – стройплощадка, перемещение туристов минимизировано: огороженная дорожка ведет от небольшой парковки только в Балаклавский подземный музейный комплекс.Прямо перед музеем дорога "заходит" на мост Северный. Раньше он был понтонный, а теперь нераздвижной, на опорах, к тому же в два раза шире и чуть длиннее – 28 метров. Мост Южный, в самом конце набережной, у Солдатского пляжа, конструктивно такой же, и оба сооружения впечатляют – для установки их мощных оснований бурили скалу.Строящая марину компания участвовала в возведении Крымского моста. Понимаю, что сравнивать такие объекты нельзя, но не могу не спросить: есть ли что общее? Оказывается, есть."Сравнить можно конструкцию свайного фундамента. На Крымском мосту и здесь использовались трубосваи и трубошпунтовые стены. Только там мы погружали их на 80-90 метров, а здесь от 10 до 24. Но геология отличается. Тут очень неоднородный рельеф дна и твердая скала. А там скалы не было вообще. То есть технология новая отрабатывалась конкретно на этом объекте", – рассказал руководитель проекта ПАО "Мостотрест" Алексей Емченко.По его словам, такие свайные конструкции-атланты "удерживают" и все причалы на Таврической набережной, будут они и на набережной Назукина, на противоположной стороне Балаклавской бухты, где работы начались в этом году.Все работы с гидротехническими сооружениями на Таврической набережной, можно сказать, завершены: осталось забетонировать причал бункеровки, это сделают до конца недели, рассказывает мой сопровождающий, замруководителя проекта ПАО "Мостотрест" Виталий Дунайцев. С этого места, на повороте к пляжу, открывается красивейший выход из Балаклавской бухты.Здесь же, на другой стороне дороги, рядом с памятником подводникам-черноморцам, разрабатывают котлован под трансформаторную подстанцию, которая "свяжет" электроснабжение на всей набережной.По всей территории сейчас прокладывают инженерные сети. В корне бухты работают краны. По словам Дунайцева, они погружают специальные сооружения, которые позволят потом проложить коммуникации под речкой Балаклавкой, впадающей в море. Дальше все сети, в том числе новые для этих мест "ливневки", пойдут под новой двухполосной дорогой. Сейчас у самого ее края, ближе к скале и постройкам, работают экскаваторы.Проходим набережную от начала до конца и обратно, мимо достроенного нового здания – административно-бытового корпуса, к которому уже подвели газопровод, и объектов культурного наследия."Дача инженера Завадского "Фата Моргана", "Склад коньячного завода В.Э. Шитта 1900 – 1910 гг.", "Охотничий дом князя Юсупова". Где-то выполнены противоаварийные работы, где-то стоят "маячки" – следят за "поведением" трещин, появившихся здесь задолго до работ. Здания еще предстоит спасать, но это следующий этап – за счет инвестиций.Сейчас на Таврической набережной работают более 300 человек и 55 единиц строительной техники. Ее готовность 78%. Все закончить здесь должны в 2025 году.Годом позже работы планируют завершить и напротив, на набережной Назукина. Там уже сооружают новый причал у еще одной достопримечательности Балаклавы – здания водолечебницы К.С. Гинали, которая впервые с момента постройки в 1906 году реставрируется и с появлением марины станет пунктом таможенного пропуска.Когда все будет красиво и удобно, по обе стороны смогут швартоваться до шестисот судов, говорят в компании. Но комфортно должно стать не только яхтам и автомобилям. Помимо причалов, появится променад, гуляя по которому можно будет видеть всю бухту и преображенную вокруг нее территорию. Причем обе набережные образуют единое туристическое пространство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеМитридатская лестница в Керчи опять разрушаетсяСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

балаклава, севастополь, новости севастополя, благоустройство, городская среда, строительство