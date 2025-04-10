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Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром

Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром

Южный циклон принесет в Крым сильные осадки - дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T11:12

2025-04-10T11:12

2025-04-10T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Южный циклон принесет в Крым сильные осадки - дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Кроме того, юго-западный ветер сменится северо-западным и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой, подчеркивают в МЧС.Спасатели призывают граждан соблюдать повышенную осторожность:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техникаПервый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четвергМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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