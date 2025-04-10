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Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром
Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром
Южный циклон принесет в Крым сильные осадки - дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T11:12
2025-04-10T11:16
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Южный циклон принесет в Крым сильные осадки - дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Кроме того, юго-западный ветер сменится северо-западным и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой, подчеркивают в МЧС.Спасатели призывают граждан соблюдать повышенную осторожность:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техникаПервый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четвергМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
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Погода в Крыму: циклон несет сильный снег со штормовым ветром

В Крыму с 10 по 12 апреля сильный мокрый снег с ветром и гололед

11:12 10.04.2025 (обновлено: 11:16 10.04.2025)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Южный циклон принесет в Крым сильные осадки - дожди, переходящие в снег, и последующие гололед и налипание мокрого снега. На ближайшие три дня действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием южного циклона 10, 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются: дождь, мокрый снег, снег, 11 и 12 апреля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица", - предупредили в ведомстве.
Кроме того, юго-западный ветер сменится северо-западным и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой, подчеркивают в МЧС.
Спасатели призывают граждан соблюдать повышенную осторожность:
  • не выходить в горно-лесную местность;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев;
  • водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
  • в целях безопасности на дороге при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
  • выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
"Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", - подчеркнули в МЧС.
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