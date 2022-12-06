https://crimea.ria.ru/20221206/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-noyabr-1125705346.html

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T13:16

2022-12-06T13:16

2022-12-06T13:13

сергей шойгу

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ."Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу.ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ >>Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции оцениваются более чем в 100 тысяч человек. После этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк поспешил опровергнуть слова фон дер Ляйен и назвал другие цифры - от 10 до 13 тысяч человек с начала СВО.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. До этого министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что в целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек.

https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)