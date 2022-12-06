Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-noyabr-1125705346.html
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T13:16
2022-12-06T13:13
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144426_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f02d797d0f8dfc41530888e0e53acbb4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ."Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу.ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ &gt;&gt;Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции оцениваются более чем в 100 тысяч человек. После этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк поспешил опровергнуть слова фон дер Ляйен и назвал другие цифры - от 10 до 13 тысяч человек с начала СВО.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. До этого министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что в целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек.
https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_374fce91be04f1ef38ed64b6e0033282.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

Шойгу: в ноябре Украина потеряла свыше 8,3 тыс. военных

13:16 06.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ВСУ в ноябре потеряли свыше 8,3 тыс. военных, пять самолетов и десять вертолетов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 боевых бронированных машин", - цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.
По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на луганско-донецком и южно-донецком направлениях. При этом ВС РФ за последнее время удалось освободить в Донбассе населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка, Южное и Курдюмовка. Также Шойгу отметил, что на всей территории Украины войска РФ продолжают поражать объекты военного управления ВСУ.
"Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - сказал Шойгу.
ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ >>
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции оцениваются более чем в 100 тысяч человек. После этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк поспешил опровергнуть слова фон дер Ляйен и назвал другие цифры - от 10 до 13 тысяч человек с начала СВО.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. До этого министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что в целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 16:04
В США назвали сроки победы России в спецоперации на Украине
 
Сергей ШойгуСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
13:16Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
13:11Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
12:55В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
12:46При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР
12:37Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном
12:29Крымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточку
12:18Керченская паромная переправа возобновила работу
12:13ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
12:08В Крыму двум "закладчикам" грозит по 20 лет колонии за сбыт наркотиков
11:53Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России
11:10Китай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефть
11:00От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?
10:59Где в Крыму не будет воды во вторник – график отключений
10:51Как Крым помогает Мелитополю
10:45Блинкен ушел от ответа на вопрос о "возвращении" Крыма Украине
10:38Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе
10:35Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти
10:15После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах
09:56Медучреждения Крыма приняли более 7 тысяч жителей новых регионов РФ
Лента новостейМолния