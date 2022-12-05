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ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
Вооруженные силы РФ в понедельник нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, тем... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T20:09
2022-12-05T20:09
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в понедельник нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, тем самым нарушив переброску резервов ВСУ в зону военных действий. Об этом сообщили в Минобороны России. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, отметили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ

МО: ВС России поразили 17 объектов на Украине, нарушив переброску резервов ВСУ на фронт

20:09 05.12.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в понедельник нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, тем самым нарушив переброску резервов ВСУ в зону военных действий. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня около 15:00 по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", – уточнили в военном ведомстве.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, отметили в МО РФ.
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