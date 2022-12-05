https://crimea.ria.ru/20221205/vs-rf-porazili-17-obektov-na-ukraine-i-narushili-perebrosku-rezervov-vsu-1125697193.html

ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ

ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022

ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ

Вооруженные силы РФ в понедельник нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, тем... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T20:09

2022-12-05T20:09

2022-12-05T20:09

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в понедельник нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, тем самым нарушив переброску резервов ВСУ в зону военных действий. Об этом сообщили в Минобороны России. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, отметили в МО РФ.

https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html

украина

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2022

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина