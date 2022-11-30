https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html

Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии

Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии

Потери Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции оцениваются более чем в 100 тысяч человек, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T12:43

2022-11-30T12:43

2022-11-30T12:43

европейский союз

украина

специальная военная операция рф на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Потери Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции оцениваются более чем в 100 тысяч человек, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, украина, специальная военная операция рф на украине, в мире