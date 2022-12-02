https://crimea.ria.ru/20221202/podolyak-zayavil-chto-fon-der-lyayen-oshiblas-naschet-massovykh-poter-vsu-1125645959.html
Подоляк заявил, что фон дер Ляйен ошиблась насчет массовых потерь ВСУ
Подоляк заявил, что фон дер Ляйен ошиблась насчет массовых потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Подоляк заявил, что фон дер Ляйен ошиблась насчет массовых потерь ВСУ
ВСУ с февраля потеряли от 10 до 13 тысяч человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T09:58
2022-12-02T09:58
2022-12-02T09:58
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. ВСУ с февраля потеряли от 10 до 13 тысяч человек, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась во время выступления, заявив о ста тысячах погибших украинских солдат. Подоляк привел данные Генштаба Украины и Зеленского, согласно которым ВСУ якобы потеряли до 13 тысяч человек.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. До этого министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что в целом потери украинских войск превысили 61 тысячу человек.Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем Twitter сообщение о численности погибших военных и мирных жителей на Украине. По приведенным ею данным, "на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" ВСУ. Позже абзац о погибших и раненых был удален как из письменного варианта заявления, так и из видеозаписи.В ответ на это зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США.
https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html
https://crimea.ria.ru/20221130/evrosoyuz-stal-51-m-shtatom-ssha-zayavil-medvedev-1125620814.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
Подоляк заявил, что фон дер Ляйен ошиблась насчет массовых потерь ВСУ
Советник Зеленского заявил, что фон дер Ляйен ошиблась насчет массовых потерь ВСУ