https://crimea.ria.ru/20221130/evrosoyuz-stal-51-m-shtatom-ssha-zayavil-medvedev-1125620814.html

Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев

Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США. Так он прокомментировал удаленное сообщение Еврокомиссии Урсулы РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T16:52

2022-11-30T16:52

2022-11-30T16:52

дмитрий медведев

европейский союз

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/02/1123728849_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_fd8a15ac8961cf4c0521f2f50d35f089.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США. Так он прокомментировал удаленное сообщение Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о стотысячных потерях ВСУ в ходе спецоперации. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем Twitter сообщение о численности погибших военных и мирных жителей на Украине. По приведенным ею данным, "на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" ВСУ.Позже абзац о погибших и раненых удалили отовсюду, в том числе из заявления главы Еврокомиссии в видеоформате, а официальный представитель ЕК Дана Спинат объяснила произошедшее допущенной в сообщении "неточностью". А именно оценкой фон дер Ляйен, которую она допустила, основываясь на "данных внешних источников"."Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ <...> Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что произошедшее "крайне унизительно" для всего Евросоюза, так как доказывает, что его не существует.

https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html

https://crimea.ria.ru/20221130/evrokomissiya-podschitala-uscherb-ukrainy-ot-spetsoperatsii-1125611052.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, европейский союз, в мире, украина