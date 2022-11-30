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Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев
Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США. Так он прокомментировал удаленное сообщение Еврокомиссии Урсулы РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T16:52
2022-11-30T16:52
дмитрий медведев
европейский союз
в мире
украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США. Так он прокомментировал удаленное сообщение Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о стотысячных потерях ВСУ в ходе спецоперации. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем Twitter сообщение о численности погибших военных и мирных жителей на Украине. По приведенным ею данным, "на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" ВСУ.Позже абзац о погибших и раненых удалили отовсюду, в том числе из заявления главы Еврокомиссии в видеоформате, а официальный представитель ЕК Дана Спинат объяснила произошедшее допущенной в сообщении "неточностью". А именно оценкой фон дер Ляйен, которую она допустила, основываясь на "данных внешних источников"."Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ &lt;...&gt; Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что произошедшее "крайне унизительно" для всего Евросоюза, так как доказывает, что его не существует.
https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-voennykh-poteryali-vsu-v-khode-spetsoperatsii--otsenka-evrokomissii-1125612043.html
https://crimea.ria.ru/20221130/evrokomissiya-podschitala-uscherb-ukrainy-ot-spetsoperatsii-1125611052.html
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дмитрий медведев, европейский союз, в мире, украина
Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев

Медведев назвал ЕС 51-м штатом США после удаления данных о стотысячных потерях ВСУ

16:52 30.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Европейский Союз пятьдесят первым штатом США. Так он прокомментировал удаленное сообщение Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о стотысячных потерях ВСУ в ходе спецоперации.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем Twitter сообщение о численности погибших военных и мирных жителей на Украине. По приведенным ею данным, "на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" ВСУ.
Украинский военный
12:43
Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
Позже абзац о погибших и раненых удалили отовсюду, в том числе из заявления главы Еврокомиссии в видеоформате, а официальный представитель ЕК Дана Спинат объяснила произошедшее допущенной в сообщении "неточностью". А именно оценкой фон дер Ляйен, которую она допустила, основываясь на "данных внешних источников".
"Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ <...> Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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12:19
Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Он отметил, что произошедшее "крайне унизительно" для всего Евросоюза, так как доказывает, что его не существует.
"Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", – подытожил представитель Совбеза РФ.
 
Дмитрий МедведевЕвропейский СоюзВ миреУкраина
 
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