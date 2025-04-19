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Землетрясение произошло в Афганистане

Землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Землетрясение произошло в Афганистане

На северо-востоке Афганистана в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7, сообщили в Геологической службе США (USGS). РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T10:59

2025-04-19T10:59

2025-04-19T10:59

афганистан

землетрясение

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сейсмология

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Афганистана в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7, сообщили в Геологической службе США (USGS).Информация жертвах и разрушениях пока не поступала.13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение произошло в АзербайджанеЧисло жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти

афганистан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, землетрясение, в мире, сейсмология, происшествия, новости