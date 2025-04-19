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Землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Землетрясение произошло в Афганистане
На северо-востоке Афганистана в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7, сообщили в Геологической службе США (USGS). РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T10:59
2025-04-19T10:59
афганистан
землетрясение
в мире
сейсмология
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Афганистана в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7, сообщили в Геологической службе США (USGS).Информация жертвах и разрушениях пока не поступала.13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение произошло в АзербайджанеЧисло жертв землетрясения в Мьянме продолжает расти
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РИА Новости Крым
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афганистан, землетрясение, в мире, сейсмология, происшествия, новости
Землетрясение произошло в Афганистане

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

10:59 19.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Афганистана в субботу произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7, сообщили в Геологической службе США (USGS).
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 6.47 (9.47 мск). Оно произошло в 53 километрах от афганского города Ишкашим, в котором проживает 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 94,1 километра.
Информация жертвах и разрушениях пока не поступала.
13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе - 4, третье - 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики - от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.
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АфганистанЗемлетрясениеВ миреСейсмологияПроисшествияНовости
 
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