https://crimea.ria.ru/20250419/zavyshayut-li-tseny-na-produkty-v-magazinakh-kryma-kak-proverit-1145719923.html

Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить

Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить

На сегодняшний день абсолютно все торговые сети Крыма подписали с правительством республики соглашение о стабилизации цен на социально значимые продукты. Любые... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T10:14

2025-04-19T10:14

2025-04-19T10:14

радио "спутник в крыму"

крым

цены в крыму

цены и тарифы

минпром крыма

торговля

новости крыма

анатолий гук

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a511857f639637d755d25ff94e913297.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На сегодняшний день абсолютно все торговые сети Крыма подписали с правительством республики соглашение о стабилизации цен на социально значимые продукты. Любые отклонения можно выявить, сравнив информацию на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Анатолий Гук."На сегодняшний день у нас все торговые сети в Крыму, крупные и мелкие, являются участниками этого соглашения", – сказал Гук.Аналогичные соглашение подписаны администрациями всех муниципальных образований республики на своем уровне, с местными хозяйствующими субъектами, добавил он.Документы определяют допустимые в Крыму цены на социально значимые товары, и завышаются ли они, можно выяснить, сравнив информацию на полке и на сайте минпромторга, сказал Гук."Подробная информация о соглашении, торговых сетях, адреса магазинов с картой их размещения, сведения об актуальных ценах и перечне товаров – все это есть на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Можно зайти и посмотреть, все легко и удобно", – уточнил он.При этом, по словам Гука, цены на весь перечень товаров, в который входит бакалейная группа, хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, яйца, колбаса, мясо и овощи, мониторятся ежедневно.Он отметил, что перед Пасхой всегда есть повышенный спрос на отдельные товары, но на данный момент цены на них в Крыму приемлемые. А также подчеркнул, что при этом технология любой продукции соблюдается производителями, поэтому даже если цена на тот или иной товар невысокая, то "это не показатель плохого качества".В январе министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорогой картофельДорогая молочка в Севастополе: как решить проблемуВ Крыму самые низкие цены на яйца в России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены в крыму, цены и тарифы, минпром крыма, торговля, новости крыма, анатолий гук, продукты