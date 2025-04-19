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Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
На сегодняшний день абсолютно все торговые сети Крыма подписали с правительством республики соглашение о стабилизации цен на социально значимые продукты. Любые... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T10:14
2025-04-19T10:14
радио "спутник в крыму"
крым
цены в крыму
цены и тарифы
минпром крыма
торговля
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На сегодняшний день абсолютно все торговые сети Крыма подписали с правительством республики соглашение о стабилизации цен на социально значимые продукты. Любые отклонения можно выявить, сравнив информацию на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Анатолий Гук."На сегодняшний день у нас все торговые сети в Крыму, крупные и мелкие, являются участниками этого соглашения", – сказал Гук.Аналогичные соглашение подписаны администрациями всех муниципальных образований республики на своем уровне, с местными хозяйствующими субъектами, добавил он.Документы определяют допустимые в Крыму цены на социально значимые товары, и завышаются ли они, можно выяснить, сравнив информацию на полке и на сайте минпромторга, сказал Гук."Подробная информация о соглашении, торговых сетях, адреса магазинов с картой их размещения, сведения об актуальных ценах и перечне товаров – все это есть на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Можно зайти и посмотреть, все легко и удобно", – уточнил он.При этом, по словам Гука, цены на весь перечень товаров, в который входит бакалейная группа, хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, яйца, колбаса, мясо и овощи, мониторятся ежедневно.Он отметил, что перед Пасхой всегда есть повышенный спрос на отдельные товары, но на данный момент цены на них в Крыму приемлемые. А также подчеркнул, что при этом технология любой продукции соблюдается производителями, поэтому даже если цена на тот или иной товар невысокая, то "это не показатель плохого качества".В январе министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорогой картофельДорогая молочка в Севастополе: как решить проблемуВ Крыму самые низкие цены на яйца в России
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РИА Новости Крым
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Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить

Как можно проверить цены на социально значимые продукты в магазинах Крыма

10:14 19.04.2025
 
В супермаркете
В супермаркете
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На сегодняшний день абсолютно все торговые сети Крыма подписали с правительством республики соглашение о стабилизации цен на социально значимые продукты. Любые отклонения можно выявить, сравнив информацию на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Анатолий Гук.
"На сегодняшний день у нас все торговые сети в Крыму, крупные и мелкие, являются участниками этого соглашения", – сказал Гук.
Аналогичные соглашение подписаны администрациями всех муниципальных образований республики на своем уровне, с местными хозяйствующими субъектами, добавил он.
Документы определяют допустимые в Крыму цены на социально значимые товары, и завышаются ли они, можно выяснить, сравнив информацию на полке и на сайте минпромторга, сказал Гук.
"Подробная информация о соглашении, торговых сетях, адреса магазинов с картой их размещения, сведения об актуальных ценах и перечне товаров – все это есть на сайте минпромторга в рубрике "Ценообразование". Можно зайти и посмотреть, все легко и удобно", – уточнил он.
При этом, по словам Гука, цены на весь перечень товаров, в который входит бакалейная группа, хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, яйца, колбаса, мясо и овощи, мониторятся ежедневно.
"Проводится детальный анализ всей цепочки – от производителя до конечной цены на полке. И если наблюдаются нарушения, формируются определенные материалы и направляются в органы ФАС (Федеральная монопольная служба – ред.). В рамках действия постановления правительства РФ они имеют полномочия принимать меры реагирования вплоть до штрафов", – сказал Гук.
Он отметил, что перед Пасхой всегда есть повышенный спрос на отдельные товары, но на данный момент цены на них в Крыму приемлемые. А также подчеркнул, что при этом технология любой продукции соблюдается производителями, поэтому даже если цена на тот или иной товар невысокая, то "это не показатель плохого качества".
В январе министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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