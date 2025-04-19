Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе
В Симферополе на Пасху троллейбусы и автобусы будут ходить всю ночь
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Пробка в центре Симферополя из-за ставших троллейбусов. 17 августа 2018
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В пасхальную ночь общественный транспорт Симферополя будет курсировать всю ночь. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе".
Отмечается, что до 02:00 на маршрутах будет по два троллейбуса №4, №5, №7, №10 и №15. По два автобуса с номерами маршрутов 3, 4, 6, 7, 14 (до пл. Советской), 30, 50, 55, 67, 78, и 98 в пасхальную ночь будут перевозить пассажиров с 00:00 до 06:00.
"Такое решение принято для удобства жителей и гостей города Симферополя, чтобы все желающие смогли попасть на праздничные богослужения и вернуться домой", - отметили на предприятии.
В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
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