https://crimea.ria.ru/20250419/kak-v-paskhalnuyu-noch-budet-khodit-obschestvennyy-transport-v-simferopole-1145812168.html

Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе

Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе

В пасхальную ночь общественный транспорт Симферополя будет курсировать всю ночь. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе". РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T12:39

2025-04-19T12:39

2025-04-19T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В пасхальную ночь общественный транспорт Симферополя будет курсировать всю ночь. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе"."Такое решение принято для удобства жителей и гостей города Симферополя, чтобы все желающие смогли попасть на праздничные богослужения и вернуться домой", - отметили на предприятии.В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОСВ Крыму встретят Благодатный огоньКрестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе

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