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В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
С 1 сентября студенты вузов в России начнут получать стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T11:16
2025-04-19T11:16
россия
правительство россии
михаил мишустин
общество
высшее образование
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. С 1 сентября студенты вузов в России начнут получать стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.На выплату могут претендовать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты за значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.Стипендии будут назначаться на год по результатам конкурсного отбора специалистов Минобрнауки. Кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, правительство россии, михаил мишустин, общество, высшее образование, образование в россии, новости
В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут

В России учредили стипендию имени Жириновского за достижения в области востоковедения

11:16 19.04.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. С 1 сентября студенты вузов в России начнут получать стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
На выплату могут претендовать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты за значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.
"Ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов размером 20 тысяч рублей в месяц", - уточнили в правительстве.
Стипендии будут назначаться на год по результатам конкурсного отбора специалистов Минобрнауки. Кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе.
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РоссияПравительство РоссииМихаил МишустинОбществоВысшее образованиеОбразование в РоссииНовости
 
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