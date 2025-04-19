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В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут

В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут - РИА Новости Крым, 19.04.2025

В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут

С 1 сентября студенты вузов в России начнут получать стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T11:16

2025-04-19T11:16

2025-04-19T11:16

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. С 1 сентября студенты вузов в России начнут получать стипендию имени Владимира Жириновского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.На выплату могут претендовать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты за значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.Стипендии будут назначаться на год по результатам конкурсного отбора специалистов Минобрнауки. Кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо". Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, общество, высшее образование, образование в россии, новости