Рейтинг@Mail.ru
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250419/geneticheskie-problemy-v-gd-otsenili-ugrozy-mertsa-krymskomu-mostu-1145807942.html
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T08:47
2025-04-19T08:47
мнения
фридрих мерц
леонид ивлев
политика
безопасность республики крым и севастополя
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700238_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_72189987e5e2220eed25463921267950.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял гитлеровских штурмовиков в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Мерц ранее допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.При этом Ивлев оценил поражающие возможности крылатых ракет Taurus, сравнив их с британскими Storm Shadow и французскими SCALP. По его словам, эти типы ракет однотипны и не способны причинить серьезный вред транспортному переходу."Он выбирает обстрел Крымского моста, прежде всего, чтобы сделать больнее крымчанам. Однако, видимо, плохо служил в Бундесвере, поскольку не сообразил, что ракетой Taurus Крымский мост уничтожить невозможно. Можно рыбу в Керченском проливе оглушить, в крайнем случае – дырку сделать, но уничтожить мост - нет. А дырка бетонируется и через неделю снова можно ездить. Но и дырок не будет - на подлете собьем", - заявил депутат.Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мостуЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusГерманию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700238_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9b4dde58a9297c9b512388e0af00b50d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, фридрих мерц, леонид ивлев, политика, безопасность республики крым и севастополя
Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту

Угрозы Мерца Крымскому мосту подтверждают его фашистские взгляды – депутат Ивлев

08:47 19.04.2025
 
© AP Photo Ebrahim NorooziЛидер ХДС Фридрих Мерц
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял гитлеровских штурмовиков в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Мерц ранее допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
"Это у Мерца генетическая проблема. Ведь, его дед был штурмовиком у Гитлера. И не просто рядовым штурмовиком, он возглавлял штурмовиков с 1933 года. И когда, после Великой Отечественной войны он был подвержен денацификации, он сам в своих документах это указал. Это гены деда проявляются – фашизм у них не истребим, и мы это сейчас наблюдаем", - констатировал парламентарий.
При этом Ивлев оценил поражающие возможности крылатых ракет Taurus, сравнив их с британскими Storm Shadow и французскими SCALP. По его словам, эти типы ракет однотипны и не способны причинить серьезный вред транспортному переходу.
"Он выбирает обстрел Крымского моста, прежде всего, чтобы сделать больнее крымчанам. Однако, видимо, плохо служил в Бундесвере, поскольку не сообразил, что ракетой Taurus Крымский мост уничтожить невозможно. Можно рыбу в Керченском проливе оглушить, в крайнем случае – дырку сделать, но уничтожить мост - нет. А дырка бетонируется и через неделю снова можно ездить. Но и дырок не будет - на подлете собьем", - заявил депутат.
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту
Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияФридрих МерцЛеонид ИвлевПолитикаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
09:50Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
09:30Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
09:13Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
08:47Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
08:19Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
07:52Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического
07:23США готовы признать Крым частью России
07:05Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 19 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 19 апреля
22:33Платная трасса из Краснодара и закрытие Анапских пляжей – главное за день
21:55Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн
21:44Михаил Боярский попал в больницу после падения с высоты
21:21В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь
20:41В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
20:35Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
20:15США могут прекратить военную поддержку Украине - Трамп
19:58В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура
19:46Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС
Лента новостейМолния