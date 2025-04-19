https://crimea.ria.ru/20250419/geneticheskie-problemy-v-gd-otsenili-ugrozy-mertsa-krymskomu-mostu-1145807942.html

Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту

Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту

Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T08:47

2025-04-19T08:47

2025-04-19T08:47

мнения

фридрих мерц

леонид ивлев

политика

безопасность республики крым и севастополя

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700238_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_72189987e5e2220eed25463921267950.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в отношении Крымского моста говорят о "генетических проблемах" немецкого политика, дед которого возглавлял гитлеровских штурмовиков в годы Второй мировой войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Мерц ранее допустил поставку крылатых ракет Taurus на Украину. Он призвал украинскую армию "выйти из обороны" и "разрушить наземную связь между Россией и Крымом". После этого заявления министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.При этом Ивлев оценил поражающие возможности крылатых ракет Taurus, сравнив их с британскими Storm Shadow и французскими SCALP. По его словам, эти типы ракет однотипны и не способны причинить серьезный вред транспортному переходу."Он выбирает обстрел Крымского моста, прежде всего, чтобы сделать больнее крымчанам. Однако, видимо, плохо служил в Бундесвере, поскольку не сообразил, что ракетой Taurus Крымский мост уничтожить невозможно. Можно рыбу в Керченском проливе оглушить, в крайнем случае – дырку сделать, но уничтожить мост - нет. А дырка бетонируется и через неделю снова можно ездить. Но и дырок не будет - на подлете собьем", - заявил депутат.Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по российским объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мостуЗачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами TaurusГерманию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, фридрих мерц, леонид ивлев, политика, безопасность республики крым и севастополя