https://crimea.ria.ru/20250419/sudbonosnoe-reshenie-krymchan-pozdravili-s-dnem-prinyatiya-v-sostav-rossii-1145810738.html

Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России

Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T09:50

2025-04-19T09:50

2025-04-19T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в состав Российской империи.19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест "О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В 2018 году в России была установлена соответствующая памятная дата, которую отмечают ежегодноКак отметил Сергей Аксенов, с подписанием манифеста в истории Крыма, России и всего мира наступила новая эпоха. Древняя Таврида под покровом России преобразилась и расцвела, отметил он.По словам Аксенова, сегодня история повторяется: Крым процветает, Россия вернула себе статус сверхдержавы, а Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью.Владимир Константинов в свою очередь отметил, что решение "стало судьбоносным и для полуострова, и для страны"."По сути — это дата рождения российского Крыма. Россия же превратилась в державу другого уровня, получила безопасную границу на Юге, выход к Черному морю. Это был невероятный прорыв. При этом — страна получила солнце, море, овощи, фрукты. Это было крайне важно", - написал он в своем Telegram-канале.Глава Госсовета РК подчеркнул, что "представить Россию без Крыма невозможно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мненияВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехомПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это было

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, кубань, сергей аксенов, владимир константинов, политика, история, праздники и памятные даты, новости крыма