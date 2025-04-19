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Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T09:50
2025-04-19T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в состав Российской империи.19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест "О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В 2018 году в России была установлена соответствующая памятная дата, которую отмечают ежегодноКак отметил Сергей Аксенов, с подписанием манифеста в истории Крыма, России и всего мира наступила новая эпоха. Древняя Таврида под покровом России преобразилась и расцвела, отметил он.По словам Аксенова, сегодня история повторяется: Крым процветает, Россия вернула себе статус сверхдержавы, а Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью.Владимир Константинов в свою очередь отметил, что решение "стало судьбоносным и для полуострова, и для страны"."По сути — это дата рождения российского Крыма. Россия же превратилась в державу другого уровня, получила безопасную границу на Юге, выход к Черному морю. Это был невероятный прорыв. При этом — страна получила солнце, море, овощи, фрукты. Это было крайне важно", - написал он в своем Telegram-канале.Глава Госсовета РК подчеркнул, что "представить Россию без Крыма невозможно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мненияВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехомПрисоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
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крым, россия, кубань, сергей аксенов, владимир константинов, политика, история, праздники и памятные даты, новости крыма
Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
Запад рано или поздно смирится со статусом России как сверхдержавы - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили крымчан с годовщиной принятия полуострова, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест "О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". В 2018 году в России была установлена соответствующая памятная дата, которую отмечают ежегодно
Как отметил Сергей Аксенов, с подписанием манифеста в истории Крыма, России и всего мира наступила новая эпоха. Древняя Таврида под покровом России преобразилась и расцвела, отметил он.
"Росли новые города, росла экономика. Жители полуострова получили надежную защиту, равные со всеми подданными империи права и возможности, включая свободу вероисповедания и неприкосновенность частной собственности. Россия после присоединения Крыма серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, сегодня история повторяется: Крым процветает, Россия вернула себе статус сверхдержавы, а Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью.
Владимир Константинов в свою очередь отметил, что решение "стало судьбоносным и для полуострова, и для страны".
"По сути — это дата рождения российского Крыма. Россия же превратилась в державу другого уровня, получила безопасную границу на Юге, выход к Черному морю. Это был невероятный прорыв. При этом — страна получила солнце, море, овощи, фрукты. Это было крайне важно", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Госсовета РК подчеркнул, что "представить Россию без Крыма невозможно".
"Сегодня мы восстанавливаем достигнутое Екатериной. Пока этот процесс не завершен, но, уверен, вскоре будет нами решен в полной мере", - добавил политик.
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