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Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков

Украинские войска за минувшие сутки в Курской области потеряли 165 военнослужащих, общие потери ВСУ за весь период боев превысили 75 тысяч боевиков, сообщает... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T12:53

2025-04-19T12:53

2025-04-19T12:53

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки в Курской области потеряли 165 военнослужащих, общие потери ВСУ за весь период боев превысили 75 тысяч боевиков, сообщает Минобороны РФ.Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Олешня и нанесли поражение формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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