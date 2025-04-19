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Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков
Украинские войска за минувшие сутки в Курской области потеряли 165 военнослужащих, общие потери ВСУ за весь период боев превысили 75 тысяч боевиков, сообщает... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T12:53
2025-04-19T12:53
2025-04-19T12:53
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
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сумская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки в Курской области потеряли 165 военнослужащих, общие потери ВСУ за весь период боев превысили 75 тысяч боевиков, сообщает Минобороны РФ.Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Олешня и нанесли поражение формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров и другую технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", сумская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков
ВСУ потеряли 75 тысяч боевиков за весь период боев в Курской области - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки в Курской области потеряли 165 военнослужащих, общие потери ВСУ за весь период боев превысили 75 тысяч боевиков, сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Олешня
и нанесли поражение формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров и другую технику.
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