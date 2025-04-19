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Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием
Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам и поздравил их с Воскресением Христовым. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T10:41
2025-04-19T11:04
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
православие
рпц (русская православная церковь)
религия
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам и поздравил их с Воскресением Христовым. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом ХерсонесеКак выбрать правильный кулич и яйца к ПасхеВыходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею
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РИА Новости Крым
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4.7
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патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, православие, рпц (русская православная церковь), религия, общество, праздники и памятные даты
Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл обратился к верующим россиянам с пасхальным посланием

10:41 19.04.2025 (обновлено: 11:04 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам и поздравил их с Воскресением Христовым.
"Церковная традиция неслучайно именует сей день праздником праздников и торжеством из торжеств, ибо Воскресение Христово — крепкое основание нашей веры и надежды. Оно уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть, разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла", - сказал он в обращении, опубликованном на сайте РПЦ.
Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПасхаПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)РелигияОбществоПраздники и памятные даты
 
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