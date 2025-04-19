https://crimea.ria.ru/20250419/patriarkh-kirill-pozdravil-rossiyan-s-voskresenie-khristovym-1145811102.html

Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам и поздравил их с Воскресением Христовым. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T10:41

2025-04-19T10:41

2025-04-19T11:04

патриарх кирилл (владимир гундяев)

пасха

православие

рпц (русская православная церковь)

религия

общество

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам и поздравил их с Воскресением Христовым. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году встречают 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко — первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом ХерсонесеКак выбрать правильный кулич и яйца к ПасхеВыходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, православие, рпц (русская православная церковь), религия, общество, праздники и памятные даты