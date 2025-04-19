https://crimea.ria.ru/20250419/v-alushte-na-paskhu-zakroyut-proezd-po-ulitsam-k-naberezhnoy-1145812672.html

В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной

В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной - РИА Новости Крым, 19.04.2025

В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной

В Алуште в пасхальную ночь ограничат проезд транспорта по улицам, которые ведут к набережной. Об этом предупредила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T13:26

2025-04-19T13:26

2025-04-19T13:26

крым

алушта

галина огнева

транспорт

общественный транспорт

логистика

пасха

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пасхальную ночь ограничат проезд транспорта по улицам, которые ведут к набережной. Об этом предупредила глава администрации Галина Огнева. Отмечается, что ограничения вводят с 20:00 19 апреля. Проезд будет закрыт до 10:00 20 апреля. Ранее в "Крымтроллейбусе" сообщили, что в Симферополе в Пасху общественный транспорт будет ходить всю ночь. В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, транспорт, общественный транспорт, логистика, пасха, общество, новости крыма