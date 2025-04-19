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В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной
В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной
В Алуште в пасхальную ночь ограничат проезд транспорта по улицам, которые ведут к набережной. Об этом предупредила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:26
2025-04-19T13:26
крым
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галина огнева
транспорт
общественный транспорт
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пасха
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пасхальную ночь ограничат проезд транспорта по улицам, которые ведут к набережной. Об этом предупредила глава администрации Галина Огнева. Отмечается, что ограничения вводят с 20:00 19 апреля. Проезд будет закрыт до 10:00 20 апреля. Ранее в "Крымтроллейбусе" сообщили, что в Симферополе в Пасху общественный транспорт будет ходить всю ночь. В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, галина огнева, транспорт, общественный транспорт, логистика, пасха, общество, новости крыма
В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной

В Алуште ограничат проезд транспорта в связи с празднованием Пасхи

13:26 19.04.2025
 
© Фото: группа Алушта в соцсети ВКонтактеТроллейбус в Алуште
Троллейбус в Алуште
© Фото: группа Алушта в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пасхальную ночь ограничат проезд транспорта по улицам, которые ведут к набережной. Об этом предупредила глава администрации Галина Огнева.
Отмечается, что ограничения вводят с 20:00 19 апреля. Проезд будет закрыт до 10:00 20 апреля.
"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Святой Пасхи на улицах Владимира Хромых (от дома № 29 до дома № 21) и 15-го Апреля (от перекрестка с пер. Базарный до перекрестка с пер. Калядина) будет введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств", - сообщила он в Telegram.
Ранее в "Крымтроллейбусе" сообщили, что в Симферополе в Пасху общественный транспорт будет ходить всю ночь.
В Севастополе в пасхальную ночь запустят морское сообщение на Северную и дополнительные троллейбусные маршруты, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в Крымской митрополии сообщали, что 20 апреля в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
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КрымАлуштаГалина ОгневаТранспортОбщественный транспортЛогистикаПасхаОбществоНовости Крыма
 
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