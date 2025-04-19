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Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
Серия взрывов прогремела в ночь на субботу и утром 19 апреля в нескольких областях Украины. Пожары пылают в Одессе и Запорожье, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T09:13
2025-04-19T08:20
украина
одесса
запорожье
харьков
днепропетровская область
удары по украине
взрыв
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на субботу и утром 19 апреля в нескольких областях Украины. Пожары пылают в Одессе и Запорожье, сообщают местные власти.Как заявил назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, по Запорожью нанесено два удара. В результате взрывов горит предприятие. На месте работают пожарные. В Одессе взрывы гремели в центральной части города. По заявлению мэра Геннадия Труханова, первый взрыв в центральном районе произошел в 01:30. Повторный прогремел в 01:42. Громко было также в Пересыпском районе. По данным Государственной службы ЧС Украины, в городе произошли крупные пожары.В течение ночи громко было также в Харькове, Херсонской, Днепропетровской областях.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Всего в течение недели российские силы нанесли 9 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам вооружения, боеприпасов, ракет, ударных БПЛА и безэкипажных катеров, центрам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250414/voennye-iskanderami-udarili-po-mestu-soveschaniya-komandirov-vsu-v-sumakh-1145657094.html
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украина, одесса, запорожье, харьков, днепропетровская область, удары по украине, взрыв, новости, в мире
Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье

Серия взрывов прогремела в Одессе и Запорожье

09:13 19.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на субботу и утром 19 апреля в нескольких областях Украины. Пожары пылают в Одессе и Запорожье, сообщают местные власти.
Как заявил назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, по Запорожью нанесено два удара. В результате взрывов горит предприятие. На месте работают пожарные.
В Одессе взрывы гремели в центральной части города. По заявлению мэра Геннадия Труханова, первый взрыв в центральном районе произошел в 01:30. Повторный прогремел в 01:42. Громко было также в Пересыпском районе. По данным Государственной службы ЧС Украины, в городе произошли крупные пожары.
В течение ночи громко было также в Харькове, Херсонской, Днепропетровской областях.
В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.
Всего в течение недели российские силы нанесли 9 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам вооружения, боеприпасов, ракет, ударных БПЛА и безэкипажных катеров, центрам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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УкраинаОдессаЗапорожьеХарьковДнепропетровская областьУдары по УкраинеВзрывНовостиВ мире
 
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