https://crimea.ria.ru/20250419/udary-po-ukraine-segodnya-polykhaet-odessa-i-zaporozhe-1145810353.html

Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье

Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье

Серия взрывов прогремела в ночь на субботу и утром 19 апреля в нескольких областях Украины. Пожары пылают в Одессе и Запорожье, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T09:13

2025-04-19T09:13

2025-04-19T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на субботу и утром 19 апреля в нескольких областях Украины. Пожары пылают в Одессе и Запорожье, сообщают местные власти.Как заявил назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, по Запорожью нанесено два удара. В результате взрывов горит предприятие. На месте работают пожарные. В Одессе взрывы гремели в центральной части города. По заявлению мэра Геннадия Труханова, первый взрыв в центральном районе произошел в 01:30. Повторный прогремел в 01:42. Громко было также в Пересыпском районе. По данным Государственной службы ЧС Украины, в городе произошли крупные пожары.В течение ночи громко было также в Харькове, Херсонской, Днепропетровской областях.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Всего в течение недели российские силы нанесли 9 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, складам вооружения, боеприпасов, ракет, ударных БПЛА и безэкипажных катеров, центрам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250414/voennye-iskanderami-udarili-po-mestu-soveschaniya-komandirov-vsu-v-sumakh-1145657094.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, запорожье, харьков, днепропетровская область, удары по украине, взрыв, новости, в мире