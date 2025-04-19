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Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию
Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T14:00
2025-04-19T14:00
2025-04-19T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).В перечень также должна быть включена информация об условиях прекращения или сокращения данной деятельности, акционерах таких компаний и их бенефициарных владельцах.Кроме того, правительству необходимо до середины мая разработать порядок согласования сделок, по которым компании из недружественных стран приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в России.Этот порядок должен учитывать обстоятельства ухода компаний из страны, приоритет интересов отечественных хозяйствующих субъектов, а также гарантии и финансовые обязательства, которые фирмы из недружественных стран должны взять на себя при возобновлении работы в России.Пленарное заседание съезда РСПП с участием президента России Владимира Путина состоялось 18 марта. В ходе выступления глава государства среди прочего отметил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию иностранных компаний не будет, а интересы российских предприятий и их сотрудников для государства всегда будут в приоритете.Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с ЗападомПутин назвал главный принцип возвращения западных компаний в РоссиюВозвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу
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россия, владимир путин (политик), экономика, политика, новости
Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию
Путин поручил кабмину утвердить список ушедших из РФ после 2022 года зарубежных компаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
В перечень также должна быть включена информация об условиях прекращения или сокращения данной деятельности, акционерах таких компаний и их бенефициарных владельцах.
Кроме того, правительству необходимо до середины мая разработать порядок согласования сделок, по которым компании из недружественных стран приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в России.
Этот порядок должен учитывать обстоятельства ухода компаний из страны, приоритет интересов отечественных хозяйствующих субъектов, а также гарантии и финансовые обязательства, которые фирмы из недружественных стран должны взять на себя при возобновлении работы в России.
Пленарное заседание съезда РСПП с участием президента России Владимира Путина состоялось 18 марта. В ходе выступления глава государства среди прочего отметил, что привилегий и преференций для возвращающихся в Россию иностранных компаний
не будет, а интересы российских предприятий и их сотрудников для государства всегда будут в приоритете.
Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.
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