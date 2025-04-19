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Когда в Керчи отключат отопление

Когда в Керчи отключат отопление - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Когда в Керчи отключат отопление

В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T13:51

2025-04-19T13:51

2025-04-19T13:51

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.Он отметил, что котельные уже остановлены, а "КрымТЭЦ" максимально снизило температуру теплоносителя.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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