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Когда в Керчи отключат отопление - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Когда в Керчи отключат отопление
Когда в Керчи отключат отопление - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Когда в Керчи отключат отопление
В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:51
крым
керчь
олег каторгин
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
отопление
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.Он отметил, что котельные уже остановлены, а "КрымТЭЦ" максимально снизило температуру теплоносителя.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Когда в Керчи отключат отопление

В Керчи отопление в домах и соцобъектах отключат в ночь на 21 апреля

13:51 19.04.2025
 
© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления. Архивное фото
Система отопления. Архивное фото
© Fotolia / Özgür Güvenç
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.
Он отметил, что котельные уже остановлены, а "КрымТЭЦ" максимально снизило температуру теплоносителя.
"В Керчи подача теплоносителя в жилые дома и социальные объекты полностью будет прекращена в ночь с 21 на 22 апреля 2025 года", - написал он в Telegram.
В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.
Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25.
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