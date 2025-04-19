https://crimea.ria.ru/20250419/kogda-v-kerchi-otklyuchat-otoplenie-1145812861.html
Когда в Керчи отключат отопление
Когда в Керчи отключат отопление - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Когда в Керчи отключат отопление
В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:51
крым
керчь
олег каторгин
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
отопление
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:85:1356:847_1920x0_80_0_0_26d8f144694d4643f12b4c92c5263b6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи в начале следующей недели заканчивается отопительный сезон. Батареи в жилом фонде и социальных объектах отключат в ночь на 21 апреля. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.Он отметил, что котельные уже остановлены, а "КрымТЭЦ" максимально снизило температуру теплоносителя.В Симферополе отопление отключили в ночь на 18 апреля. В Ялте отопительный сезон закончится 22 апреля.Погода в Крыму вернулась к норме, ночные заморозки прекратились, а днем воздух прогревается до +22...25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_75e5b99b9153c988386fc34384b39312.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, олег каторгин, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Когда в Керчи отключат отопление
В Керчи отопление в домах и соцобъектах отключат в ночь на 21 апреля