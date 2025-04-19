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Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
Следственный комитет России установил украинских командиров, которые отдали приказ атаковать Курск 15 апреля сотней беспилотников. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T09:30
2025-04-19T09:30
курск
обстрелы курской области
курская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил украинских командиров, которые отдали приказ атаковать Курск 15 апреля сотней беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Отмечается, что к массированной атаке причастны командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк.Полковники ВСУ подозреваются в совершении теракта. Их место нахождения устанавливается. Следком даст правовую оценку и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков.ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску - были сбиты 109 вражеских БПЛА. В городе вспыхнули пожары в жилых многоэтажках. В оперштабе области сообщили о гибели 85-летней женщины, еще девять мирных жителей пострадали. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, шесть человек были госпитализированы.По данным правительства области, как минимум один из украинских дронов, попавших в дом, был снаряжен поражающими элементами. Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них сгорели. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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60
курск, обстрелы курской области, курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, уголовный кодекс, новости
Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ

Следком назвал имена виновных в массированной атаке на Курск украинских командиров

09:30 19.04.2025
 
© Правительство Курской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Курск
© Правительство Курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил украинских командиров, которые отдали приказ атаковать Курск 15 апреля сотней беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Отмечается, что к массированной атаке причастны командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк.
"Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. В результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены. Повреждено множество жилых домов, других гражданских объектов, машин скорой помощи", - уточнила она на видео, опубликованном в Telegram-канале СК.
Полковники ВСУ подозреваются в совершении теракта. Их место нахождения устанавливается. Следком даст правовую оценку и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков.
ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску - были сбиты 109 вражеских БПЛА. В городе вспыхнули пожары в жилых многоэтажках. В оперштабе области сообщили о гибели 85-летней женщины, еще девять мирных жителей пострадали. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, шесть человек были госпитализированы.
По данным правительства области, как минимум один из украинских дронов, попавших в дом, был снаряжен поражающими элементами. Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них сгорели. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КурскОбстрелы Курской областиКурская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУУголовный кодексНовости
 
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