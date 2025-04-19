https://crimea.ria.ru/20250419/otdali-prikaz-atakovat-kursk-sledkom-ustanovil-vinovnykh-komandirov-vsu-1145810596.html

Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ

Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ

Следственный комитет России установил украинских командиров, которые отдали приказ атаковать Курск 15 апреля сотней беспилотников. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T09:30

2025-04-19T09:30

2025-04-19T09:30

курск

обстрелы курской области

курская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил украинских командиров, которые отдали приказ атаковать Курск 15 апреля сотней беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Отмечается, что к массированной атаке причастны командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк.Полковники ВСУ подозреваются в совершении теракта. Их место нахождения устанавливается. Следком даст правовую оценку и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков.ВСУ в ночь на вторник нанесли массированный удар по Курску - были сбиты 109 вражеских БПЛА. В городе вспыхнули пожары в жилых многоэтажках. В оперштабе области сообщили о гибели 85-летней женщины, еще девять мирных жителей пострадали. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, шесть человек были госпитализированы.По данным правительства области, как минимум один из украинских дронов, попавших в дом, был снаряжен поражающими элементами. Всего в городе повреждены одна многоэтажка и 37 частных домовладений. Пять из них сгорели. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, уголовный кодекс, новости