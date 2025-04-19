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В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки

В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки - РИА Новости Крым, 19.04.2025

В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T12:04

2025-04-19T12:04

2025-04-19T12:06

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребенку, который скончался в начале этого года. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее семилетнему сыну. В январе текущего года мальчик во время прогулки внезапно потерял сознание, а после стал жаловаться на сильную головную боль.После обращения в одну из больниц ребенка направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось. Следственные органы начали процессуальную проверку."Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, дети, новости крыма, общество