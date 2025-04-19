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В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки
В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T12:04
2025-04-19T12:04
2025-04-19T12:06
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гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребенку, который скончался в начале этого года. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее семилетнему сыну. В январе текущего года мальчик во время прогулки внезапно потерял сознание, а после стал жаловаться на сильную головную боль.После обращения в одну из больниц ребенка направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось. Следственные органы начали процессуальную проверку."Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, дети, новости крыма, общество
В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки
Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту смерти 7-летнего мальчика в Крыму – СК
12:04 19.04.2025 (обновлено: 12:06 19.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребенку, который скончался в начале этого года. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.
Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи ее семилетнему сыну. В январе текущего года мальчик во время прогулки внезапно потерял сознание, а после стал жаловаться на сильную головную боль.
После обращения в одну из больниц ребенка направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки его самочувствие ухудшилось.
"Через непродолжительное время ребенок скончался. По мнению заявительницы, к указанным последствиям привела несвоевременная постановка верного диагноза, несмотря на неоднократные обращения и имеющиеся симптомы", - уточнили в СК.
Следственные органы начали процессуальную проверку.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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