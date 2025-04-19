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В США анонсировали судьбоносное решение по Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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В США анонсировали судьбоносное решение по Украине
В США анонсировали судьбоносное решение по Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В США анонсировали судьбоносное решение по Украине
В Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины, которая должна состояться на следующей неделе, могут утвердить план всеобъемлющего... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T11:34
2025-04-19T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины, которая должна состояться на следующей неделе, могут утвердить план всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.Следующие шаги будут определены сразу после получения ответа Москвы, добавил собеседник газеты.По словам чиновника, для привлечения России к переговорам по данному предложению США могут предложить ослабление санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе активов. Он также отметил, что часть беспокойства украинской стороны связана с территориями, с тем, что украинцы называют "де-юре" и "де-факто".Представитель американской администрации также отметил, что при отсутствии согласия Москвы президент США Дональд Трамп готов выйти из переговорного процесса, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Вашингтона.Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с представителями Европы и Украины в Париже заявил, что США три года поставляли деньги и оружие Киеву, но настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. По его словам, Вашингтон готов помочь Украине и России, если они настроены на мир, в противном случае "займется чем-то еще".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Он также подчеркнул, что Москва стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" – WSJТрамп ждет ответа от России по прекращению огня на УкраинеТрампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение
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сша, украина, россия, новости сво, политика, в мире, новости
В США анонсировали судьбоносное решение по Украине

Полное прекращение огня на Украине могут согласовать на следующей неделе в Лондоне - NYP

11:34 19.04.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Лондоне на второй встрече делегаций США, стран Европы и Украины, которая должна состояться на следующей неделе, могут утвердить план всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.
"На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Цель состоит в том, чтобы потом провести (переговоры) с россиянами, а затем сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить позицию обеих сторон", - приводит его слова издание.
Следующие шаги будут определены сразу после получения ответа Москвы, добавил собеседник газеты.
По словам чиновника, для привлечения России к переговорам по данному предложению США могут предложить ослабление санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе активов. Он также отметил, что часть беспокойства украинской стороны связана с территориями, с тем, что украинцы называют "де-юре" и "де-факто".
Представитель американской администрации также отметил, что при отсутствии согласия Москвы президент США Дональд Трамп готов выйти из переговорного процесса, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Вашингтона.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с представителями Европы и Украины в Париже заявил, что США три года поставляли деньги и оружие Киеву, но настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. По его словам, Вашингтон готов помочь Украине и России, если они настроены на мир, в противном случае "займется чем-то еще".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс. Он также подчеркнул, что Москва стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.
11 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Они начались около 18 часов вечера и длились 4,5 часа. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.
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