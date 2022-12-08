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Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР
Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР
Российские военные продолжают наступать на Красно-Лиманском направлении и успешно отбивают атаки украинских формирований на Донецком и Южно-Донецком... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T15:19
2022-12-08T15:19
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать на Красно-Лиманском направлении и успешно отбивают атаки украинских формирований на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, потери противника за сутки в ЛДНР составили более 200 военнослужащих."На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сообщении.На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.На Донецком направлении российские войска успешно отразили контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское ДНР."Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", – отметил в МО РФ.Также по теме:В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУУкраина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФУкраинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков
https://crimea.ria.ru/20221208/vks-za-sutki-unichtozhili-sem-amerikanskikh-i-nemetskikh-ustanovok-rszo-1125755007.html
https://crimea.ria.ru/20221208/vks-rossii-unichtozhili-okolo-sotni-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125754327.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии
Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 200 военных в ходе боев в ДНР и ЛНР

15:19 08.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать на Красно-Лиманском направлении и успешно отбивают атаки украинских формирований на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, потери противника за сутки в ЛДНР составили более 200 военнослужащих.
"На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сообщении.
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
14:49
ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
На Донецком направлении российские войска успешно отразили контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское ДНР.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
14:29
ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
"Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", – отметил в МО РФ.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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