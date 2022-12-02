https://crimea.ria.ru/20221202/ukrainskoe-nastuplenie-na-ldnr-podavleno-unichtozheny-sotni-boevikov-1125652251.html

Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков

Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков

Сотни военных ВСУ уничтожены в результате неудачной попытки атаковать территории новых субъектов России, сообщает Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:36

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ уничтожены в результате неудачной попытки атаковать территории новых субъектов России, сообщает Минобороны в пятницу.На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии сдержаны атаки противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики."Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", — сообщили в оборонном ведомстве.На Южно-Донецком направлении наступление обернулось для ВСУ потерей до 50 военнослужащих, одного танка, трех бронетранспортеров и двух пикапов."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области", — доложили в министерстве.На данном направлении, по информации ведомства, были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак".Кроме того, при освобождении российскими войсками поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики украинские боевики потеряли более 60 военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

https://crimea.ria.ru/20221202/vs-rf-unichtozhili-naemnikov-sklady-i-punkty-upravleniya-vsu-v-trekh-rayonakh-1125652087.html

https://crimea.ria.ru/20221202/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-v-nebe-nad-dnr-1125651921.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)