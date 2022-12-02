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Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков
Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков
Сотни военных ВСУ уничтожены в результате неудачной попытки атаковать территории новых субъектов России, сообщает Минобороны в пятницу. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T14:31
2022-12-02T14:36
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ уничтожены в результате неудачной попытки атаковать территории новых субъектов России, сообщает Минобороны в пятницу.На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии сдержаны атаки противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики."Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", — сообщили в оборонном ведомстве.На Южно-Донецком направлении наступление обернулось для ВСУ потерей до 50 военнослужащих, одного танка, трех бронетранспортеров и двух пикапов."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области", — доложили в министерстве.На данном направлении, по информации ведомства, были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак".Кроме того, при освобождении российскими войсками поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики украинские боевики потеряли более 60 военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.
https://crimea.ria.ru/20221202/vs-rf-unichtozhili-naemnikov-sklady-i-punkty-upravleniya-vsu-v-trekh-rayonakh-1125652087.html
https://crimea.ria.ru/20221202/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-v-nebe-nad-dnr-1125651921.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков

МО: сотни украинских боевиков уничтожены в результате неудачной атаки ВСУ на ЛНР и ДНР

14:31 02.12.2022 (обновлено: 14:36 02.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ уничтожены в результате неудачной попытки атаковать территории новых субъектов России, сообщает Минобороны в пятницу.
На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии сдержаны атаки противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", — сообщили в оборонном ведомстве.
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14:18
ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах
На Южно-Донецком направлении наступление обернулось для ВСУ потерей до 50 военнослужащих, одного танка, трех бронетранспортеров и двух пикапов.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области", — доложили в министерстве.
На данном направлении, по информации ведомства, были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак".
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14:07
Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
Кроме того, при освобождении российскими войсками поселка Курдюмовка Донецкой Народной Республики украинские боевики потеряли более 60 военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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