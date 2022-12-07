https://crimea.ria.ru/20221207/v-minoborony-rossii-rasskazali-o-provalnom-nastuplenii-vsu-1125733517.html

В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ

В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ

Российские войска сорвали попытки наступления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T14:22

2022-12-07T14:22

2022-12-07T14:22

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111037/43/1110374340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4165cf7a8db553b4d4a22104dfd1e70a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали попытки наступления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.На Красно-Лиманском направлении наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки здесь были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.На Купянском направлении огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ (легкий бронетранспортер — ред.), две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля.По данным Минобороны, там противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

https://crimea.ria.ru/20221207/armiya-rossii-razgromila-punkt-vosstanovleniya-tekhniki-vsu-1125732781.html

украина

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, донецкая народная республика (днр), армия и флот