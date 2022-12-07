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В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ
В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ
Российские войска сорвали попытки наступления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T14:22
2022-12-07T14:22
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали попытки наступления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.На Красно-Лиманском направлении наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки здесь были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.На Купянском направлении огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ (легкий бронетранспортер — ред.), две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля.По данным Минобороны, там противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
https://crimea.ria.ru/20221207/armiya-rossii-razgromila-punkt-vosstanovleniya-tekhniki-vsu-1125732781.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, донецкая народная республика (днр), армия и флот
В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ

Очередное наступление Украины провалилось — российские войска отразили все атаки

14:22 07.12.2022
 
© РИА Новости. Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Российские войска сорвали попытки наступления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап", — рассказали в министерстве.
На Красно-Лиманском направлении наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки здесь были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
На Купянском направлении огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ (легкий бронетранспортер — ред.), две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля.
"На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, там противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
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