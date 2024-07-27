На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков
Свыше 1000 участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды
16:57 27.07.2024 (обновлено: 17:02 27.07.2024)
© РИА Новости КрымАрт-кластер "Таврида"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля.
"Мой дядя самых честных правил…" — да это же про наш второй рекорд, который поставили участники <…>, быстрее всех прочитав "Евгения Онегина" Александра Сергеевича Пушкина", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.
Свыше 1000 человек одновременно прочитали отрывок из романа в стихах за 35 секунд.
Также организаторы шоу "Арт.Будильник" пообещали, что завтра, 28 июля, будет поставлен еще один новый рекорд.
В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы. О том, что происходит на пространствах арт-кластера, смотрите в видео РИА Новости Крым.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи
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