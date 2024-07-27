https://crimea.ria.ru/20240727/na-tavride-art-byut-rekordy-po-skorosti-prochteniya-klassikov-1139167174.html

На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков

На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков - РИА Новости Крым, 27.07.2024

На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков

Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T16:57

2024-07-27T16:57

2024-07-27T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля.Свыше 1000 человек одновременно прочитали отрывок из романа в стихах за 35 секунд.Также организаторы шоу "Арт.Будильник" пообещали, что завтра, 28 июля, будет поставлен еще один новый рекорд.В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы. О том, что происходит на пространствах арт-кластера, смотрите в видео РИА Новости Крым.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьиЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", крым, новости, культура, судак, александр пушкин, новости крыма