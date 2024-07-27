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На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков
На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков - РИА Новости Крым, 27.07.2024
На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков
Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T16:57
2024-07-27T17:02
арт-кластер "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля.Свыше 1000 человек одновременно прочитали отрывок из романа в стихах за 35 секунд.Также организаторы шоу "Арт.Будильник" пообещали, что завтра, 28 июля, будет поставлен еще один новый рекорд.В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы. О том, что происходит на пространствах арт-кластера, смотрите в видео РИА Новости Крым.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьиЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиМолодость в стиле фолк: как в Крыму проходит самый яркий фестиваль страны
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арт-кластер "таврида", крым, новости, культура, судак, александр пушкин, новости крыма
На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков

Свыше 1000 участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды

16:57 27.07.2024 (обновлено: 17:02 27.07.2024)
 
© РИА Новости КрымАрт-кластер "Таврида"
Арт-кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды. Видео процесса опубликовано в официальном Telegram-канале фестиваля.
"Мой дядя самых честных правил…" — да это же про наш второй рекорд, который поставили участники <…>, быстрее всех прочитав "Евгения Онегина" Александра Сергеевича Пушкина", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.
Свыше 1000 человек одновременно прочитали отрывок из романа в стихах за 35 секунд.
Также организаторы шоу "Арт.Будильник" пообещали, что завтра, 28 июля, будет поставлен еще один новый рекорд.
В Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы. О том, что происходит на пространствах арт-кластера, смотрите в видео РИА Новости Крым.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году он посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи
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