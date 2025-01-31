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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12 - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12 - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12
В Горловке во время обстрела здания больницы пострадало 11 человек – по уточненным данным, ранение получила еще одна женщина. Кроме того, в Новоукраинске... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T21:51
2025-01-31T21:51
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
горловка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
кассетные боеприпасы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Горловке во время обстрела здания больницы пострадало 11 человек – по уточненным данным, ранение получила еще одна женщина. Кроме того, в Новоукраинске Кураховского муниципального округа в результате наезда машины на боеприпас пострадал человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее стало известно, что 31 января украинская артиллерия обстреляла центр города Горловка, в результате чего пострадали 10 мирных жителей.В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа женщина получила ранения вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет. Ее состояние квалифицируется как средней степени тяжести.Повреждения за текущие сутки получили 14 домов в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, шесть объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Среди пострадавших объектов – котельная, больничный городок, гаражи.Кроме того, повреждена коммунальная техника, автобус городского маршрута, гражданские автомобили."К этому часу со стороны ВФУ совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".Накануне, 25 января, центр Горловки был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадали три мирных жителя. На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьТри мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, кассетные боеприпасы
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12

В ДНР обстрелами украинской артиллерии ранено 12 мирных жителей

21:51 31.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Горловке во время обстрела здания больницы пострадало 11 человек – по уточненным данным, ранение получила еще одна женщина. Кроме того, в Новоукраинске Кураховского муниципального округа в результате наезда машины на боеприпас пострадал человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее стало известно, что 31 января украинская артиллерия обстреляла центр города Горловка, в результате чего пострадали 10 мирных жителей.
"В Центрально-Городском районе Горловки на территории больничного городка в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа, по уточненным данным, пострадал еще один человек – женщина 1956 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа женщина получила ранения вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет. Ее состояние квалифицируется как средней степени тяжести.
"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В общей сложности за сегодняшний день количество раненых увеличилось до 12 человек", - подытожил Пушилин.
Повреждения за текущие сутки получили 14 домов в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, шесть объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Среди пострадавших объектов – котельная, больничный городок, гаражи.
Кроме того, повреждена коммунальная техника, автобус городского маршрута, гражданские автомобили.
"К этому часу со стороны ВФУ совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".
Накануне, 25 января, центр Горловки был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадали три мирных жителя. На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики".
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