https://crimea.ria.ru/20250131/chislo-postradavshikh-pri-ukrainskikh-atakakh-na-dnr-vyroslo-do-12-1143836712.html

Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12

Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12 - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12

В Горловке во время обстрела здания больницы пострадало 11 человек – по уточненным данным, ранение получила еще одна женщина. Кроме того, в Новоукраинске... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T21:51

2025-01-31T21:51

2025-01-31T21:51

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

горловка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

кассетные боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac5bdfb92d628cea1f86f2278792129f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Горловке во время обстрела здания больницы пострадало 11 человек – по уточненным данным, ранение получила еще одна женщина. Кроме того, в Новоукраинске Кураховского муниципального округа в результате наезда машины на боеприпас пострадал человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее стало известно, что 31 января украинская артиллерия обстреляла центр города Горловка, в результате чего пострадали 10 мирных жителей.В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа женщина получила ранения вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет. Ее состояние квалифицируется как средней степени тяжести.Повреждения за текущие сутки получили 14 домов в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, шесть объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Среди пострадавших объектов – котельная, больничный городок, гаражи.Кроме того, повреждена коммунальная техника, автобус городского маршрута, гражданские автомобили."К этому часу со стороны ВФУ совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".Накануне, 25 января, центр Горловки был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадали три мирных жителя. На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьТри мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, кассетные боеприпасы