https://crimea.ria.ru/20250125/tri-mirnykh-zhitelya-pogibli-pri-obstrele-aleshek-v-khersonskoy-oblasti-1143655873.html

Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли кассетными снарядами город Алешки в Херсонской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T15:08

2025-01-25T15:08

2025-01-25T15:11

владимир сальдо

херсонская область

алешки

происшествия

обстрелы всу

кассетные боеприпасы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли кассетными снарядами город Алешки в Херсонской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, опасность для гражданского населения сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.Сальдо констатировал, что такого массированного обстрела запрещенными видами оружия со стороны ВСУ еще не было. Враг так же задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования.Губернатор попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали центр Каховки – что известноВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человекВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области

херсонская область

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости