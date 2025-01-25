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Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли кассетными снарядами город Алешки в Херсонской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T15:08
2025-01-25T15:11
владимир сальдо
херсонская область
алешки
происшествия
обстрелы всу
кассетные боеприпасы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли кассетными снарядами город Алешки в Херсонской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, опасность для гражданского населения сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.Сальдо констатировал, что такого массированного обстрела запрещенными видами оружия со стороны ВСУ еще не было. Враг так же задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования.Губернатор попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали центр Каховки – что известноВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человекВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости
Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области

ВСУ обстреляли кассетными снарядами Алешки в Херсонской области – три человека погибли

15:08 25.01.2025 (обновлено: 15:11 25.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины обстреляли кассетными снарядами город Алешки в Херсонской области, на данный момент известно о трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, опасность для гражданского населения сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.
Сальдо констатировал, что такого массированного обстрела запрещенными видами оружия со стороны ВСУ еще не было. Враг так же задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования.
Губернатор попросил жителей Алешек не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
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