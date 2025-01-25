https://crimea.ria.ru/20250125/tsentr-gorlovki-obstrelyali-kassetami--na-ulitsakh-razbrosany-kolokolchiki-1143661032.html
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики" - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T21:33
2025-01-25T21:33
2025-01-25T21:33
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
обстрелы всу
кассетные боеприпасы
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143660921_0:535:964:1077_1920x0_80_0_0_0970967b97ddaeba22bd4d337ab066e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом предупредил мэр Иван Приходько.По его данным, три прилета кассетных снарядов зафиксированы в жилом массиве "Комсомолец".Он призвал горловчан не приближаться к минам и сообщать об опасных находках в экстренные службы.Накануне при атаке ВСУ по центру Горловки пострадали 12 мирных жителей. Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. В результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143660921_0:444:964:1167_1920x0_80_0_0_60a4ddde505f2b3ed140906841b7703e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости, всу (вооруженные силы украины)
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
ВСУ атаковали центр Горловки кассетными боеприпасами