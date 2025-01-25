https://crimea.ria.ru/20250125/tsentr-gorlovki-obstrelyali-kassetami--na-ulitsakh-razbrosany-kolokolchiki-1143661032.html

Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"

Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики" - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T21:33

2025-01-25T21:33

2025-01-25T21:33

горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом предупредил мэр Иван Приходько.По его данным, три прилета кассетных снарядов зафиксированы в жилом массиве "Комсомолец".Он призвал горловчан не приближаться к минам и сообщать об опасных находках в экстренные службы.Накануне при атаке ВСУ по центру Горловки пострадали 12 мирных жителей. Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. В результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА

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2025

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