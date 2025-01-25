Рейтинг@Mail.ru
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики" - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250125/tsentr-gorlovki-obstrelyali-kassetami--na-ulitsakh-razbrosany-kolokolchiki-1143661032.html
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики" - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T21:33
2025-01-25T21:33
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
обстрелы всу
кассетные боеприпасы
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143660921_0:535:964:1077_1920x0_80_0_0_0970967b97ddaeba22bd4d337ab066e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом предупредил мэр Иван Приходько.По его данным, три прилета кассетных снарядов зафиксированы в жилом массиве "Комсомолец".Он призвал горловчан не приближаться к минам и сообщать об опасных находках в экстренные службы.Накануне при атаке ВСУ по центру Горловки пострадали 12 мирных жителей. Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. В результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую областьВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143660921_0:444:964:1167_1920x0_80_0_0_60a4ddde505f2b3ed140906841b7703e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости, всу (вооруженные силы украины)
Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"

ВСУ атаковали центр Горловки кассетными боеприпасами

21:33 25.01.2025
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоВ центре Горловки на улицах разбросаны "колокольчики"
В центре Горловки на улицах разбросаны колокольчики
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами На центральных улицах города разбросаны мины "колокольчики". Об этом предупредил мэр Иван Приходько.
По его данным, три прилета кассетных снарядов зафиксированы в жилом массиве "Комсомолец".
"Вследствие обстрела центра Горловки выявлены суббоеприпасы типа "колокольчик" на проспекте Победы и улице Герцена", - предупредил глава города.
Он призвал горловчан не приближаться к минам и сообщать об опасных находках в экстренные службы.
Накануне при атаке ВСУ по центру Горловки пострадали 12 мирных жителей. Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. В результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей
11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
 
ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииПроисшествияОбстрелы ВСУКассетные боеприпасыНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день
21:46Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее
21:33Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
21:14Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
20:58Зарезал женщину и двоих малолетних детей: трагедия в Марий Эл
20:37В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
20:14Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
19:58Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
19:31"Свадебный бум" – в Симферополе за день поженились 35 пар
19:12В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
18:54В Симферополе загорелась машина
18:27Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
18:10Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
17:56В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
17:40Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
17:16Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
17:06Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь
16:34В Харькове прогремели мощные взрывы
16:18Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
16:04Зеленский сделал заявление по поводу военной помощи Украине от США
Лента новостейМолния