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Десять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на больницу в Горловке
Десять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на больницу в Горловке - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Десять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на больницу в Горловке
Десять мирных жителей ранены при ударе со стороны ВСУ по зданию больницы в центре Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:52
2025-01-31T10:52
2025-01-31T10:52
горловка
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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кассетные боеприпасы
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Десять мирных жителей ранены при ударе со стороны ВСУ по зданию больницы в центре Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его данным, тяжело ранена 47-летняя женщина, ранения средней степени тяжести получили 63-летняя и 50-летняя мирные жительницы, мужчины 79, 63 и 42 лет. Также пострадали еще четыре женщины.Повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства. Информация о последствиях артиллерийской атаки продолжает поступать, уточнил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской областиВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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горловка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, кассетные боеприпасы, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Десять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на больницу в Горловке
В Горловке при обстреле больницы кассетными боеприпасами ранены 10 мирных жителей