Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-shkolu-detey-1143555130.html
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей
Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T10:27
2025-01-22T10:28
минздрав крыма
новости
новости крыма
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f8aa54d48ee463ab0646b0ace96a2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава КрымаВсего в крымских больницах получают лечение пять человек, раненных в результате атаки ВСУ на херсонское село Бехтеры, уточнили в Минздраве.Двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.Ранее сообщалось, что троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали центр Каховки – что известноВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человекВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9fa208c3d494cee551c8ed917b12659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минздрав крыма, новости, новости крыма, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей

В Крыму на лечении находятся трое раненых ВСУ детей и двое взрослых

10:27 22.01.2025 (обновлено: 10:28 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма
Всего в крымских больницах получают лечение пять человек, раненных в результате атаки ВСУ на херсонское село Бехтеры, уточнили в Минздраве.

"Трое детей переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.

Двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали центр Каховки – что известно
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
 
Минздрав КрымаНовостиНовости КрымаХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36Нет единой позиции: ЕС не согласовал санкции против российского газа
12:26Путин переназначил Краснова генпрокурором РФ
12:22Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают
12:16Российские военные освободили Западное в Харьковской области
12:10Карикатурный праздник: эксперт о Дне соборности Украины
11:53Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
11:38Еще три мазутных пятна выявили в Крыму
11:33Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится
11:21Подпольный цех по разливу "заграничной" газировки накрыли в Крыму
11:02Россия и Узбекистан станут стратегическими партнерами в военной области
10:46В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
10:39Группу подростков будут судить за теракт на железной дороге
10:33Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на Украине
10:27В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей
10:13"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
10:06Ежедневно почти 1000 километров – как чистят от мазута берег Черного моря
09:56В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
09:46В Симферополе на сутки отключат воду
09:02Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума
08:48Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
Лента новостейМолния