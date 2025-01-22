В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей
В Крыму на лечении находятся трое раненых ВСУ детей и двое взрослых
10:27 22.01.2025 (обновлено: 10:28 22.01.2025)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма
Всего в крымских больницах получают лечение пять человек, раненных в результате атаки ВСУ на херсонское село Бехтеры, уточнили в Минздраве.
"Трое детей переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.
Двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
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