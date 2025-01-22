https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-shkolu-detey-1143555130.html

В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей

В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей

Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T10:27

2025-01-22T10:27

2025-01-22T10:28

минздрав крыма

новости

новости крыма

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f8aa54d48ee463ab0646b0ace96a2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава КрымаВсего в крымских больницах получают лечение пять человек, раненных в результате атаки ВСУ на херсонское село Бехтеры, уточнили в Минздраве.Двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.Ранее сообщалось, что троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали центр Каховки – что известноВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человекВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, новости, новости крыма, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу