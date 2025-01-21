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11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 21.01.2025
11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Ребенок получил баротравму при атаке украинских боевиков на Белгородский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:55
2025-01-21T20:55
2025-01-21T20:55
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Ребенок получил баротравму при атаке украинских боевиков на Белгородский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения ног. Попутным транспортом он был доставлен в больницу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушилиЧисло раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человекВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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11-летний ребенок ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области при отражении атаки ВСУ ранен 11-летний ребенок