https://crimea.ria.ru/20240726/v-krymu-otkrylsya-festival-molodogo-iskusstva-tavrida-art-1139135488.html

В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"

В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"

В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T11:09

2024-07-26T11:09

2024-07-26T11:11

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арт-кластер "таврида"

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СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. В бухте Капсель под Судаком открылся VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ", собравший на своей площадке тысячи молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.Фестиваль проходит на территории арт-парка "Таврида", где инсталляции гармонично сочетаются с неповторимым ландшафтом и природой Крыма. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России. Традиционное арт-шествие в этом году пройдет в формате масштабной Семейной встречи. Ее участники раскроют образ этнически разнообразного народа, его колорита и самобытности, но при этом единства сквозь время и поколения. Зрителей и гостей также ждет выставка-ярмарка современных художников России "Арт.Молодость". Экспозиции выставки расположатся по всей территории арт-кластера так, что участники фестиваля смогут любоваться искусством в каждой его локации. Гости смогут не только увидеть, но и приобрести понравившиеся произведения современных художников. Основные темы выставки - "Моя семья", "Народные традиции", "Колоритность родного края". Также одним из флагманских событий фестиваля станет театральный сериал "Сцены русской жизни. Пушкин". Это попытка исследовать произведения великого классика, переосмыслить их идейно-тематические смыслы и через эту призму посмотреть на актуальную современность. На протяжении трех дней перед гостями и участниками фестиваля по традиции будут выступать отечественные музыканты. Хедлайнерами фестиваля будут группы "Три дня дождя", OTYKEN, The Hatters, 5УТРА, NLО, оркестр "Кампанелла каменной звезды" и Гарик Сукачев, MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Женя Трофимов и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской областиТочка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида" Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

https://crimea.ria.ru/20230218/kak-molodezh-sozdaet-novye-smysly-dlya-rossii-i-kryma-na-tavridaart-1127069453.html

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