https://crimea.ria.ru/20240313/tochka-prityazheniya-tvorcheskoy-molodezhi-kak-stroilsya-art-klaster-tavrida-1135599054.html
Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида" - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T06:14
2024-03-13T06:14
2024-03-13T06:14
10 лет крымской весне
арт-кластер "таврида"
крым
культура
искусство
видео
общество
академия творческих индустрий "меганом"
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Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году в Крыму открылась Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой. Сегодня "Таврида" – это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей. О создании этого уникального проекта – в видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арт-кластер "таврида", видео, крым, культура, искусство , видео, общество, академия творческих индустрий "меганом"
Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
О создании уникального проекта арт-кластер "Таврида" – в видео РИА Новости Крым