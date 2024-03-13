https://crimea.ria.ru/20240313/tochka-prityazheniya-tvorcheskoy-molodezhi-kak-stroilsya-art-klaster-tavrida-1135599054.html

Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"

Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида" - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"

Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T06:14

2024-03-13T06:14

2024-03-13T06:14

10 лет крымской весне

арт-кластер "таврида"

крым

культура

искусство

видео

общество

академия творческих индустрий "меганом"

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Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году в Крыму открылась Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой. Сегодня "Таврида" – это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей. О создании этого уникального проекта – в видео РИА Новости Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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