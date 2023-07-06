https://crimea.ria.ru/20230706/mir-lyubov-iskusstvo-odin-den-iz-zhizni-art-klastera-tavrida-1129857593.html

Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида" - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

Юго-восточный Крым. Июль. За окошком нашей служебной "ласточки" живописные приморские пейзажи – мелькают, плавятся под раскаленным солнцем. Новенькая дорога от... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T18:12

2023-07-06T18:12

2023-07-06T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Юго-восточный Крым. Июль. За окошком нашей служебной "ласточки" живописные приморские пейзажи – мелькают, плавятся под раскаленным солнцем. Новенькая дорога от Судака сворачивает влево к Меганому. Еще несколько минут – и мы у въезда на КПП. Проходим под рамками металлоискателей – вопрос безопасности. Оформляем гостевые бейджи прессы – это наш ключ от всех дверей. Дальше движемся ко входу, по двум сторонам которого одна из самых известных местных инсталляций – семиметровые маски-лица. Сразу за ними – кластер "Таврида.АРТ".280 гектаров вдохновения, где нам предстоит провести целый день, чтобы увидеть, как живут участники образовательных заездов и тоже вдохновиться.Утро на "Тавриде"На часах около семи. Пахнет морем и крымским разнотравьем. Руководитель здешней PR-службы Настя гравийными дорожками ведет нас на зарядку, мимо розовых кустов и пока совсем еще крошечных малюток-кипарисов – приморскую степь трудно озеленять. Справа море, слева на холме – сооружение из морских контейнеров – еще одна арт-инсталляция "Город возможностей". Здесь с видом на июльское море разминаются участники нового образовательного заезда. Наш проводник вздыхает: "Вообще, по утрам некоторые ребята еще и на сап-бордах плавают. Жалко, сегодня неподходящий ветер".Прямо за ее спиной замечаем компактный виноградник – прошлым летом его здесь не было: "Лозу высадили в сентябре участники арт-школы виноделия и сыроварения. Урожай еще не скоро", – поясняет Настя и пока удаляется по каким-то своим делам."Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь >> А мы идем на завтрак. Огромная столовая способна вместить до тысячи человек за раз. Еда на любой запрос: блинчики и запеканки, каши, мясные блюда и гарниры – вкусно и бесплатно. Отдельная линия раздачи для вегетарианцев. В меню вместо цен – расчет калорий, белков, жиров и углеводов. Из напитков: молоко, чай, кофе, соки и вода. Алкоголь под строгим запретом."Территория здоровья", – улыбается здешняя сотрудница."Ты тоже можешь стать легендой"C июня по сентябрь в периметре кластера пройдут семь образовательных заездов, в каждом несколько арт-школ по разным компетенциям – от гастрономии до хореографии. Очередной семидневный стартовал на этой неделе и проходит под лозунгом "Ты тоже можешь стать легендой". В его рамках навыки "прокачают" молодые театралы и педагоги. Последние радуются особенно сильно и даже немножко не верят своему счастью.Аня еще и блогер со стотысячной аудиторией, с ней мы встретимся еще раз – чуть позже. Сейчас в нашем расписании мастер-класс по ораторскому искусству. Заглядываем в один из образовательных павильонов. Решаем, что ошиблись дверью: слушатели лежат на полу и смотрят в потолок."Человек очень похож на духовой инструмент. У него есть голосовые складочки – это упругое тело, у него есть резонаторы – это кости. Везде есть отражение звука, поэтому человека нужно уложить на пол, чтобы он в соприкосновении с полом услышал, как вибрирует его тело. Чтобы он понял, куда посылать звук, когда он работает на сцене", – объясняет доцент московского Театрального института им. Щукина, актриса, режиссер, педагог и руководитель школы речи и ораторского искусства Елена Ласковая.Укладываемся рядом. Следуем указаниям наставника. И правда, вибрирует. Удивляемся.Кукольный тренинг и настоящий миллион"Здесь мы занимаемся с артистами и режиссерами. Мастер-класс направлен на то, чтобы сделать свою собственную куклу из подручных материалов, создать какой-то уникальный образ и попробовать им управлять, как профессиональные артисты", – это мы зашли в соседний павильон и говорим с актрисой Большого театра кукол (Санкт-Петербург), экспертом арт-школы детского и молодежного театра Яниной Буртман.Здесь весело. Молодые театралы кромсают бумагу и мусорные пакеты, что-то склеивают и раскрашивают. Получаются забавные марионетки и куклы-тантамарески (это такие, где туловище игрушечное, а голова - самая настоящая, актерская). В конце устроят представление с сольными и групповыми этюдами. Это будет вечером. А пока на другой площадке уже знакомая нам Аня Борисова готовится защищать собственный проект. На воплощение лучших идей "Росмолодежь" дает гранты до миллиона рублей. Тут все серьезно. Ведется протокольная съемка, участники заметно волнуются. Аня тоже, но перед защитой все же шутит со своими подписчиками в соцсетях, советует подпевать ей голосом капитана из мультика про "Спанч Боба":Ктоооооо из домика не выходил сутки?Гран-то-вик!Ктооооо на море ни разу еще не сходил?Гран-то-вик!Ктооооо хочет есть постоянно в ночи?Гран-то-вик!"Я и правда на пляже еще не была. Не могу выйти из образовательных шатров - все это очень интересно, невозможно остановиться. Надеюсь, сегодня защитить проект и наконец-то сходить к морю", – улыбается наша новая знакомая. Желаем ей удачи. Наблюдаем за выступлением. Аня хочет учить других педагогов мягким техникам взаимодействия со школьниками – на реализацию нужны деньги. Проект готовила целых восемь лет. На защиту – всего три минуты. Жесткий дедлайн. Результатов пока не знаем. Имена победителей объявят в конце заезда.Расписные домикиЧас дня. В столовой подают обед. Решаем изучить территорию арт-парка: белоснежный "Маяк" с корабельным якорем у основания – символ того, что "Таврида" здесь навсегда, гигантская фигура мыслителя, чей взор устремлен к горизонту, "Стоунхендж" из железных бочек. Всего три десятка инсталляций. Часть этой весной опустили на дно моря - это новое место притяжения дайверов. Немного в стороне – домики участников. Фасады расписаны руками художников-резидентов кластера и посвящены разным регионам России. Выбираем самый красочный (и единственный, с открытой дверью), напрашиваемся в гости. Внутри светло и просторно. Сидя с ногами на первом этаже двухъярусной кровати девушка Иванна из Краснодарского края делится впечатлениями:"В домиках классно. Хотя здесь бываем редко: очень много учебной программы. Море рядом, теплое и чистое".На одном из фасадов замечаем надпись: "Херсонская область". Уже не первый год сюда приезжают участники из новых регионов. Сейчас в периметре кластера обучаются девятнадцать ребят из ЛНР и ДНР. Знакомимся со студенткой Алиной Семыкиной."Много эмоций, впечатлений. Очень хочется приехать домой в Луганск и передать это своим друзьями, своему коллективу, поделиться всем этим опытом", - говорит она.Эта талантливая двадцатилетняя девочка с горящими глазами – дочка защитника Донбасса. Ее отец недавно получил ранение в зоне спецоперации и теперь ждет Алину дома. На фронт больше не пускают по инвалидности.Мир, любовь, искусство– Что по вечерам делаете?– Я бы сказала, по утрам. Сегодня в четыре утра водили ребят на мыс Меганом, чтобы посвящать в резиденты. Вчера вечером была лекция по имиджу от стилиста телеканала "Пятница" и "ТНТ" Натальи Плотниковой. И это даже не про тренды моды, это про более глубокое осознание и показ себя миру через внешний вид. На костровой у нас проходят концерты. На самом деле, много всего. Это место, куда приехало много неординарных людей, которым всегда есть чем заняться и чем поделиться с друзьями.– Как думаете, сколько вы еще сможете не спать?– Три чашки кофе, и побежали.Это наш диалог с куратором двух педагогических школ образовательного заезда Ангелиной Осиповой. Ей, правда, нужно спешить. Нам тоже пора и мы следуем к выходу, оставляя позади огромные белоснежные буквы на холме – "Мир. Любовь. Искусство". Пожалуй, это и есть главный посыл всего, что происходит в периметре арт-кластера. Покидать это место совсем не хочется, но главное, на что надеялись, мы получили: до встречи, вдохновляющая "Таврида"!"Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве, входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор – АНО Центр развития культурных инициатив". Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За это время проект трансформировался в единый арт-кластер.В этом году с 17 по 21 августа на территории "Таврида.АРТ" пройдет пятый ежегодный фестиваль молодого искусства. Здесь будет много интересного, а на главной сцене выступят "Моя Мишель", UMA2RMAN, Ирина Дубцова, SHAMAN, "Чайф", Григорий Лепс и другие артисты. Зарегистрироваться в качестве гостя могут все желающие. По доброй традиции - все бесплатно.

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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