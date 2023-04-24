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В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря
В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря
В Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ", первую шестиметровую фигуру "Феникс" установили на дне Черного моря в знак начала большого проекта – первого РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T20:18
2023-04-24T20:18
арт-кластер "таврида"
крым
новости крыма
судак
общество
академия творческих индустрий "меганом"
таврида.арт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ", первую шестиметровую фигуру "Феникс" установили на дне Черного моря в знак начала большого проекта – первого в России молодежно-просветительского курорта, сообщает пресс-служба арт-кластера.Птица Феникс под водойИдея создания подводного парка принадлежит жителю Судака, дайверу, основателю одного из местных морских клубов Валерию Пивоварову. Первая парковая фигура "Феникс", созданная художником Сергеем Паукер-Бравиным, с 2020 года украшала надземную часть арт-кластера. По задумке автора Феникс символизирует Россию, которая всегда выходит окрепшей и обновленной из всех сложных периодов."Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом &gt;&gt;"Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. В перспективе подводный арт-парк станет местом притяжения для туристов и дайверов", - рассчитывают авторы проекта.Молодежно-просветительский курортПодводный арт-парк станет частью молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ", который строится в бухте Капсель. В скором времени там появятся благоустроенные набережные и променады, ландшафтные парки, спортивные и детские площадки, гостиницы и кампусы, анонсирует пресс-служба.Главным элементом комплекса станет круглогодичный образовательный центр Академия творческих индустрий "Меганом", которая уже действует в пилотном режиме, а после официального открытия в мае 2023 года начнет регулярно принимать студентов со всей страны."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали строить студию кинопроизводстваКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
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арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, судак, общество, академия творческих индустрий "меганом", таврида.арт
В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря

В Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ"

20:18 24.04.2023
 
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"В Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ"
В Судаке появится подводный арт-парк Таврида.АРТ
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ", первую шестиметровую фигуру "Феникс" установили на дне Черного моря в знак начала большого проекта – первого в России молодежно-просветительского курорта, сообщает пресс-служба арт-кластера.

Птица Феникс под водой

"Феникс" стал первым экспонатом подводного арт-парка, на котором мы оттестировали нашу авторскую технологию установки фигур под водой. При помощи крана и специального воздушного парашюта перенесли фигуру в воде на место установки на глубине 10 метров и там его закрепили. Теперь будем наблюдать, как "Феникс" адаптируется к новой для себя среде, и уже готовим для него "компанию", – цитирует пресс-служба руководителя арт-парка "Таврида.АРТ" Марию-Николь Селиванову.
Идея создания подводного парка принадлежит жителю Судака, дайверу, основателю одного из местных морских клубов Валерию Пивоварову. Первая парковая фигура "Феникс", созданная художником Сергеем Паукер-Бравиным, с 2020 года украшала надземную часть арт-кластера. По задумке автора Феникс символизирует Россию, которая всегда выходит окрепшей и обновленной из всех сложных периодов.
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"Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. В перспективе подводный арт-парк станет местом притяжения для туристов и дайверов", - рассчитывают авторы проекта.

Молодежно-просветительский курорт

Подводный арт-парк станет частью молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ", который строится в бухте Капсель. В скором времени там появятся благоустроенные набережные и променады, ландшафтные парки, спортивные и детские площадки, гостиницы и кампусы, анонсирует пресс-служба.
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"Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.
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