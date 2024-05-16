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Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
Арт-кластер "Таврида" в Херсонской области откроют уже в 2024 году, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T12:56
2024-05-16T12:56
арт-кластер "таврида"
херсонская область
новости
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" в Херсонской области откроют уже в 2024 году, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.Херсонский арт-кластер станет филиалом крымского. Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году в Крыму открылась Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой. Сегодня "Таврида" – это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей.4 апреля президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия нового молодежного центра в Херсонской области. Ключевое значение развития молодежной политики глава государства отметил в послании Федеральному Собранию, анонсируя нацпроект "Молодежь России".Читайте также на РИА Новости Крым:Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"Опыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМеждународная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму
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арт-кластер "таврида", херсонская область, новости, новые регионы россии, общество
Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области

Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области в 2024 году - власти

12:56 16.05.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида.Арт"
Фестиваль Таврида.Арт - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" в Херсонской области откроют уже в 2024 году, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

"Херсонский филиал "Тавриды" будет состоять из 51 жилого корпуса, рассчитанного на 222 человека. Наша молодежь получит современную развитую площадку, где можно будет проявить и развить свои таланты", - говорится в сообщении.

Херсонский арт-кластер станет филиалом крымского.
Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году в Крыму открылась Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой.
Сегодня "Таврида" – это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей.
4 апреля президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия нового молодежного центра в Херсонской области. Ключевое значение развития молодежной политики глава государства отметил в послании Федеральному Собранию, анонсируя нацпроект "Молодежь России".
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Арт-кластер "Таврида"Херсонская областьНовостиНовые регионы РоссииОбщество
 
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