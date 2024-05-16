https://crimea.ria.ru/20240516/filial-art-klastera-tavrida-otkroetsya-v-khersonskoy-oblasti-1137328002.html

Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области

Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области

Арт-кластер "Таврида" в Херсонской области откроют уже в 2024 году, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T12:56

2024-05-16T12:56

2024-05-16T12:56

арт-кластер "таврида"

херсонская область

новости

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" в Херсонской области откроют уже в 2024 году, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.Херсонский арт-кластер станет филиалом крымского. Свою историю проект Росмолодежи "Таврида" начал в 2015 году, получив статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году в Крыму открылась Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой. Сегодня "Таврида" – это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей.4 апреля президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия нового молодежного центра в Херсонской области. Ключевое значение развития молодежной политики глава государства отметил в послании Федеральному Собранию, анонсируя нацпроект "Молодежь России".Читайте также на РИА Новости Крым:Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"Опыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежьМеждународная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", херсонская область, новости, новые регионы россии, общество