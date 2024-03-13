https://crimea.ria.ru/20240313/mezhdunarodnaya-druzhba-chto-uvidela-inostrannaya-molodezh-v-krymu-1135618141.html

Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму

Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму

Пятидневный крымский визит 33-х иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи - завершился в среду посещением арт-кластера "Таврида". До... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T14:52

2024-03-13T14:52

2024-03-13T15:28

алексей зинченко

всемирный фестиваль молодежи

сириус

крым

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

эксклюзивы риа новости крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135620559_0:280:1881:1338_1920x0_80_0_0_40b92b28005dd009e54b099456c9011a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пятидневный крымский визит 33-х иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи - завершился в среду посещением арт-кластера "Таврида". До этого иностранные делегаты посетили "Артек", Севастополь, Южнобережье и множество других локаций на полуострове, а также договорились с местной молодежью о продолжении взаимодействия в разных форматах. Об этом в заключительный день визита делегатов РИА Новости Крым рассказал председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко."Многие к нам вернутся"Еще иностранцев провели дорогами знаменитого евпаторийского маршрута "Малый Иерусалим", где за последние 10 лет произошли большие изменения, показали Международный детский центр "Артек", устроили пешеходную экскурсию по местам Крымской весны в Симферополе и показали фильм "Я дома", созданный специально к годовщине воссоединения, дав возможность и пообщаться с его создателями."Сегодня финальный день - смотрим "Тавриду". К сожалению, многое не успели. Изменений за эти десять лет столько, что все просто физически невозможно показать. Но то, что увидели наши гости, безумно их впечатлило. Многие ребята уже сейчас говорят, что хотят учиться в Крыму. Мы уверены - многие к нам вернутся", - говорит Алексей Зинченко.Молодежь объединяетсяОдин из главных итогов визита - решение о дальнейшем сотрудничестве, продолжает Зинченко. Крымские ребята готовы перенимать опыт и делиться собственным. Многие направления деятельности оказались очень похожими, но с важным отличием - в некоторых западных странах общественники очень рискуют, если ведут поиск исторической истины.С представителями ряда стран, прежде всего дружественных, крымчане договорились о ежеквартальном взаимодействии. Уже сейчас продумывают мероприятия, которые могли бы проводиться как на территории полуострова в виде форумов и различных акций, так и дистанционно."Безусловно, мы реалисты и понимаем, что не с каждой страной получится наладить историю конструктивного взаимодействия. Но совместные мероприятия точно выстроить удастся", - убежден он.Обратная связьПо словам Зинченко, коммуникация между молодежью Крыма и молодежью зарубежных стран - один из ключевых моментов визита иностранных делегаций в Крым. В течение всех пяти дней иностранные делегаты принимали участие во встречах с крымскими студентами, общественниками, волонтерами, представителями некоммерческих организаций, которые рассказали о собственном опыте реализации молодежной политики.Молодежная делегация, в состав которой вошли 33 человека из 21 страны мира, прибыла в Крым 9 марта после Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на Федеральной территории "Сириус".В рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии - активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях, сообщала ранее чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова. Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта и собрал на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и миреУчастникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины

https://crimea.ria.ru/20240306/buduschee-uzhe-nachalos-vladimir-putin-obratilsya-k-molodezhi-v-siriuse-1135472071.html

сириус

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей зинченко, всемирный фестиваль молодежи, сириус, крым, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, общество, новости крыма