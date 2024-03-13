Международная дружба: что увидела иностранная молодежь в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пятидневный крымский визит 33-х иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи - завершился в среду посещением арт-кластера "Таврида". До этого иностранные делегаты посетили "Артек", Севастополь, Южнобережье и множество других локаций на полуострове, а также договорились с местной молодежью о продолжении взаимодействия в разных форматах. Об этом в заключительный день визита делегатов РИА Новости Крым рассказал председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко."Многие к нам вернутся"Еще иностранцев провели дорогами знаменитого евпаторийского маршрута "Малый Иерусалим", где за последние 10 лет произошли большие изменения, показали Международный детский центр "Артек", устроили пешеходную экскурсию по местам Крымской весны в Симферополе и показали фильм "Я дома", созданный специально к годовщине воссоединения, дав возможность и пообщаться с его создателями."Сегодня финальный день - смотрим "Тавриду". К сожалению, многое не успели. Изменений за эти десять лет столько, что все просто физически невозможно показать. Но то, что увидели наши гости, безумно их впечатлило. Многие ребята уже сейчас говорят, что хотят учиться в Крыму. Мы уверены - многие к нам вернутся", - говорит Алексей Зинченко.Молодежь объединяетсяОдин из главных итогов визита - решение о дальнейшем сотрудничестве, продолжает Зинченко. Крымские ребята готовы перенимать опыт и делиться собственным. Многие направления деятельности оказались очень похожими, но с важным отличием - в некоторых западных странах общественники очень рискуют, если ведут поиск исторической истины.С представителями ряда стран, прежде всего дружественных, крымчане договорились о ежеквартальном взаимодействии. Уже сейчас продумывают мероприятия, которые могли бы проводиться как на территории полуострова в виде форумов и различных акций, так и дистанционно."Безусловно, мы реалисты и понимаем, что не с каждой страной получится наладить историю конструктивного взаимодействия. Но совместные мероприятия точно выстроить удастся", - убежден он.Обратная связьПо словам Зинченко, коммуникация между молодежью Крыма и молодежью зарубежных стран - один из ключевых моментов визита иностранных делегаций в Крым. В течение всех пяти дней иностранные делегаты принимали участие во встречах с крымскими студентами, общественниками, волонтерами, представителями некоммерческих организаций, которые рассказали о собственном опыте реализации молодежной политики.Молодежная делегация, в состав которой вошли 33 человека из 21 страны мира, прибыла в Крым 9 марта после Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на Федеральной территории "Сириус".В рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии - активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях, сообщала ранее чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова. Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта и собрал на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и миреУчастникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пятидневный крымский визит 33-х иностранных делегатов - участников Всемирного фестиваля молодежи - завершился в среду посещением арт-кластера "Таврида". До этого иностранные делегаты посетили "Артек", Севастополь, Южнобережье и множество других локаций на полуострове, а также договорились с местной молодежью о продолжении взаимодействия в разных форматах. Об этом в заключительный день визита делегатов РИА Новости Крым рассказал председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко.
"Многие к нам вернутся"
"Одной из центральных наших задач было показать, как Крым изменился за десять лет в составе Российской Федерации, - говорит Зинченко. - Поэтому делегатам устроили большую программу: удалось увидеть Севастополь, Ялту, Алушту, дворцы Южнобережья, Бахчисарай, в том числе ход капитального ремонта Ханского дворца", - перечислил Зинченко.
Еще иностранцев провели дорогами знаменитого евпаторийского маршрута "Малый Иерусалим", где за последние 10 лет произошли большие изменения, показали Международный детский центр "Артек", устроили пешеходную экскурсию по местам Крымской весны в Симферополе и показали фильм "Я дома", созданный специально к годовщине воссоединения, дав возможность и пообщаться с его создателями.
"Сегодня финальный день - смотрим "Тавриду". К сожалению, многое не успели. Изменений за эти десять лет столько, что все просто физически невозможно показать. Но то, что увидели наши гости, безумно их впечатлило. Многие ребята уже сейчас говорят, что хотят учиться в Крыму. Мы уверены - многие к нам вернутся", - говорит Алексей Зинченко.
Один из главных итогов визита - решение о дальнейшем сотрудничестве, продолжает Зинченко. Крымские ребята готовы перенимать опыт и делиться собственным. Многие направления деятельности оказались очень похожими, но с важным отличием - в некоторых западных странах общественники очень рискуют, если ведут поиск исторической истины.
"В частности, один из участников из Люксембурга возглавляет объединение, которое является аналогом наших "Волонтеров Победы". В его стране из-за этого были сложности с законом, он сталкивается с гонениями, - приводит пример глава комитета. - Нам было важно, чтобы представители иностранных делегаций, которым интересна сфера патриотического воспитания, пообщались с "Волонтерами Победы" республики. Они обменялись контактами и, убежден, будут выстраивать коммуникацию".
С представителями ряда стран, прежде всего дружественных, крымчане договорились о ежеквартальном взаимодействии. Уже сейчас продумывают мероприятия, которые могли бы проводиться как на территории полуострова в виде форумов и различных акций, так и дистанционно.
"Безусловно, мы реалисты и понимаем, что не с каждой страной получится наладить историю конструктивного взаимодействия. Но совместные мероприятия точно выстроить удастся", - убежден он.
Обратная связь
По словам Зинченко, коммуникация между молодежью Крыма и молодежью зарубежных стран - один из ключевых моментов визита иностранных делегаций в Крым. В течение всех пяти дней иностранные делегаты принимали участие во встречах с крымскими студентами, общественниками, волонтерами, представителями некоммерческих организаций, которые рассказали о собственном опыте реализации молодежной политики.
"Мы получили и обратную связь от наших гостей, которые тоже поделились тем, как у них в странах проходит работа с молодежью. И мы искренне рады, что мы живем в такой стране, где уровень реализации молодежной политики намного выше, чем во всех тех странах, которые были представлены в рамках региональной программы иностранными участниками", - констатирует Зинченко.
Молодежная делегация, в состав которой вошли 33 человека из 21 страны мира, прибыла в Крым 9 марта после Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на Федеральной территории "Сириус".
В рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии - активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях, сообщала ранее чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова.
Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта и собрал на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601