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Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины
Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины
Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) получали звонки с угрозами, которые поступали с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T13:28
2024-03-07T13:31
сириус
всемирный фестиваль молодежи
сергей кириенко
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) получали звонки с угрозами, которые поступали с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля.Он подчеркнул, что, несмотря на попытки шантажа и угроз, ни одну делегацию не удалось запугать и заставить отказаться от посещения фестиваля.Первый замруководителя администрации президента РФ также сообщил о попытках провокаций на ВФМ."Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки (провокаций - ред.). Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки провокаций были. Очень профессионально сработала вся команда правоохранительных органов", - сказал он.Кириенко поблагодарил силовиков и отметил, что все мероприятия ВФМ "прошли без единого эксцесса".Подводя итоги фестиваля, он также добавил, что в мероприятии приняли участие представители 190 стран мира, включая Украину."Здесь была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. По понятным причинам называть их официальной делегацией (мы не можем - ред.). Мы понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование. Если добавить Россию и реальное участие довольно большого количества активной молодежи Украины, то у нас 190 стран", - рассказал Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежиСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мираРоссиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
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сириус, всемирный фестиваль молодежи, сергей кириенко, новости, сочи, россия, украина, общество, безопасность
Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины

Иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины – Кириенко

13:28 07.03.2024 (обновлено: 13:31 07.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) получали звонки с угрозами, которые поступали с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля.

"Мы зафиксировали линию атаки. Довольно быстро стало понятно, что эта атака идет с Украины… Главы делегаций сообщали о поступавших им телефонных звонках, сообщениях на почту, в мессенджеры с угрозами терактов, угрозами последствий, то есть, была попытка остановить делегации", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки шантажа и угроз, ни одну делегацию не удалось запугать и заставить отказаться от посещения фестиваля.
Первый замруководителя администрации президента РФ также сообщил о попытках провокаций на ВФМ.
"Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки (провокаций - ред.). Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки провокаций были. Очень профессионально сработала вся команда правоохранительных органов", - сказал он.
Кириенко поблагодарил силовиков и отметил, что все мероприятия ВФМ "прошли без единого эксцесса".
Подводя итоги фестиваля, он также добавил, что в мероприятии приняли участие представители 190 стран мира, включая Украину.
"Здесь была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. По понятным причинам называть их официальной делегацией (мы не можем - ред.). Мы понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование. Если добавить Россию и реальное участие довольно большого количества активной молодежи Украины, то у нас 190 стран", - рассказал Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.
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СириусВсемирный фестиваль молодежиСергей КириенкоНовостиСочиРоссияУкраинаОбществоБезопасность
 
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