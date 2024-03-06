https://crimea.ria.ru/20240306/situatsiya-neprostaya-putin-oboznachil-rol-molodezhi-v-dele-mira-1135473714.html

Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира

Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира

На сегодняшний день ситуация во всем мире непростая, очень много проблем и горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T22:04

2024-03-06T22:04

2024-03-06T22:05

владимир путин (политик)

всемирный фестиваль молодежи

в мире

политика

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На сегодняшний день ситуация во всем мире непростая, очень много проблем и горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус" в Сочи.Президент обратил внимание на то, как жить в таких условиях, на что можно рассчитывать."Конечно, всегда нужно думать о лучшем будущем. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы создавать условия, когда конфликтов было меньше, а сотрудничества больше", - сказал Владимир Путин.При этом глава государства отметил важную роль молодежи в деле мира.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеВладимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежиПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), всемирный фестиваль молодежи, в мире, политика, общество, россия