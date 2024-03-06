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Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
На сегодняшний день ситуация во всем мире непростая, очень много проблем и горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T22:04
2024-03-06T22:04
2024-03-06T22:05
владимир путин (политик)
всемирный фестиваль молодежи
в мире
политика
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На сегодняшний день ситуация во всем мире непростая, очень много проблем и горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус" в Сочи.Президент обратил внимание на то, как жить в таких условиях, на что можно рассчитывать."Конечно, всегда нужно думать о лучшем будущем. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы создавать условия, когда конфликтов было меньше, а сотрудничества больше", - сказал Владимир Путин.При этом глава государства отметил важную роль молодежи в деле мира.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеВладимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежиПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
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владимир путин (политик), всемирный фестиваль молодежи, в мире, политика, общество, россия
Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
Владимир Путин в Сочи заявил о непростой ситуации в мире и множестве горячих точек
22:04 06.03.2024 (обновлено: 22:05 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. На сегодняшний день ситуация во всем мире непростая, очень много проблем и горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус" в Сочи.
"Ситуация непростая. Очень много проблем, много горячих точек. Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают. А во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же. Когда-то побольше, когда-то поменьше", - заявил глава государства.
Президент обратил внимание на то, как жить в таких условиях, на что можно рассчитывать.
"Конечно, всегда нужно думать о лучшем будущем. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы создавать условия, когда конфликтов было меньше, а сотрудничества больше", - сказал Владимир Путин.
При этом глава государства отметил важную роль молодежи в деле мира.
"Если молодые люди такие, как вы, занимающиеся разными сферами деятельности, будут встречаться, слушать и слышать друг друга, то тогда тем, кто сегодня принимает решения на политическом уровне, будет легче склоняться к таким вариантам разрешения конфликта, которые ведут не только к миру, а создают стабильность на будущее. На мой взгляд в этом роль молодежи", - заявил президент РФ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Как заявил
президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.
Республику Крым на фестивале представят 45 человек
, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.
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