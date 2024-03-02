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Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T18:01
2024-03-02T18:03
владимир путин (политик)
сириус
всемирный фестиваль молодежи
сочи
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России Владимир Путин.Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, отметил Владимир Путин."Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран", - сказал президент."На фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России", - уверен он.Обращение российского лидера к участникам фестиваля транслировалось на церемонии открытия, которая проходит на федеральной территории Сириус.Президент добавил, что участники фестиваля лично смогут убедиться, что "улыбка для нас - не дежурная маска", а искреннее проявление чувств."Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим", - подчеркнул Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мираПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
https://crimea.ria.ru/20240302/nikakaya-blokada-rossii-nevozmozhna-i-vfm-eto-dokazal---kirienko-1135361397.html
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владимир путин (политик), сириус, всемирный фестиваль молодежи, сочи, россия, новости

Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ

18:01 02.03.2024 (обновлено: 18:03 02.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна, заявил президент России Владимир Путин.
"Многонациональное единство для нас - величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", - сказал Путин в обращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.
Сотни тысяч заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году показали, что для молодежи не существует границ и разделительных линий, отметил Владимир Путин.
"Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны. Это показали и сотни тысяч заявок на участие в фестивале, которые пришли к нам из 190 стран", - сказал президент.
"На фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России", - уверен он.
Обращение российского лидера к участникам фестиваля транслировалось на церемонии открытия, которая проходит на федеральной территории Сириус.
Президент добавил, что участники фестиваля лично смогут убедиться, что "улыбка для нас - не дежурная маска", а искреннее проявление чувств.
"Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим", - подчеркнул Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.
Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.
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Владимир Путин (политик)СириусВсемирный фестиваль молодежиСочиРоссияНовости
 
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