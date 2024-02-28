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Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек
Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек
Всемирный фестиваль молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T06:04
2024-02-28T06:04
крым
всемирный фестиваль молодежи и студентов
общество
ани григорян
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Всемирный фестиваль молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в различных сферах, Крым представят 45 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова.Помимо участников фестиваля Крым также представляют 10 волонтеров, которые уже находятся на месте и готовятся к встрече крымской делегации, уточнила она.Всего было 89 оргкомитетов и, соответственно, столько же комиссий – каждая в своем субъекте. Выбирали участников в соответствии с той квотой, которая была предоставлена региону, уточнила в ходе пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.Спортивные достижения, активная гражданская позиция, общественная деятельность и творческие способности увеличивали шансы ребят быть отобранными специальной комиссией на участие в фестивале.Григорян отметила, что несовершеннолетние также участвовали в отборе, в квоте для Крыма было 4 несовершеннолетних, отбором претендентов занималась специальная детская дирекция."Из 20 тысяч участков – тысяча несовершеннолетние, из них 500 – это дети из Российской Федерации и 500 – дети из других стран мира", - уточнила она. И добавила, что на фестивале будет представлено 18 тематических площадок, ребята смогут выбрать те из них, которые им максимально близки и интересны.В России сейчас идут последние приготовления к масштабному международному событию – Всемирному фестивалю молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории Сириуса. Мероприятие объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.встречать на полуострове международных активистов из 21 страны мираРанее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что что крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, всемирный фестиваль молодежи и студентов, общество, ани григорян, новости, новости крыма
Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек

Из Крыма на Всемирный фестиваль молодежи поедет 45 человек - власти

06:04 28.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники церемонии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
Участники церемонии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Всемирный фестиваль молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в различных сферах, Крым представят 45 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова.

"Всемирный фестиваль молодежи - это долгожданное событие не только для крымчан, но и для всей молодежи России. Республику Крым представляют 45 человек, которые прошли конкурсный отбор. Это представители активной молодежи", - рассказала Рамазанова, отметив, что "отбор был серьезный".

Помимо участников фестиваля Крым также представляют 10 волонтеров, которые уже находятся на месте и готовятся к встрече крымской делегации, уточнила она.
Всего было 89 оргкомитетов и, соответственно, столько же комиссий – каждая в своем субъекте. Выбирали участников в соответствии с той квотой, которая была предоставлена региону, уточнила в ходе пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.
"В Крыму было почти 1700 заявок. Исходя из этого формировался некий рейтинговый список. Мы выбирали ребят чуть больше, чем было заявок квоты, поскольку могли быть какие-то заминки, кто-то не смог, кто-то заболел. Для представителей категории от 18 до 35 лет, начиная от этапа подачи заявки и получения подтверждения было шесть этапов, которые включали в себя и видеовизитку, и представление какого-то проекта, и оформление портфолио. В Крыму конкурсная комиссия состояла из восьми человек – представителей семи различных министерств и ведомств", - сообщила Григорян.
Спортивные достижения, активная гражданская позиция, общественная деятельность и творческие способности увеличивали шансы ребят быть отобранными специальной комиссией на участие в фестивале.
Григорян отметила, что несовершеннолетние также участвовали в отборе, в квоте для Крыма было 4 несовершеннолетних, отбором претендентов занималась специальная детская дирекция.
"Из 20 тысяч участков – тысяча несовершеннолетние, из них 500 – это дети из Российской Федерации и 500 – дети из других стран мира", - уточнила она. И добавила, что на фестивале будет представлено 18 тематических площадок, ребята смогут выбрать те из них, которые им максимально близки и интересны.
В России сейчас идут последние приготовления к масштабному международному событию – Всемирному фестивалю молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории Сириуса. Мероприятие объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.
встречать на полуострове международных активистов из 21 страны мира
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что что крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля.
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КрымВсемирный фестиваль молодежи и студентовОбществоАни ГригорянНовостиНовости Крыма
 
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