https://crimea.ria.ru/20240228/krym-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-predstavyat-45-chelovek-1135256212.html

Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек

Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек

Всемирный фестиваль молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T06:04

2024-02-28T06:04

2024-02-28T06:04

крым

всемирный фестиваль молодежи и студентов

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Всемирный фестиваль молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в различных сферах, Крым представят 45 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова.Помимо участников фестиваля Крым также представляют 10 волонтеров, которые уже находятся на месте и готовятся к встрече крымской делегации, уточнила она.Всего было 89 оргкомитетов и, соответственно, столько же комиссий – каждая в своем субъекте. Выбирали участников в соответствии с той квотой, которая была предоставлена региону, уточнила в ходе пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Ани Григорян.Спортивные достижения, активная гражданская позиция, общественная деятельность и творческие способности увеличивали шансы ребят быть отобранными специальной комиссией на участие в фестивале.Григорян отметила, что несовершеннолетние также участвовали в отборе, в квоте для Крыма было 4 несовершеннолетних, отбором претендентов занималась специальная детская дирекция."Из 20 тысяч участков – тысяча несовершеннолетние, из них 500 – это дети из Российской Федерации и 500 – дети из других стран мира", - уточнила она. И добавила, что на фестивале будет представлено 18 тематических площадок, ребята смогут выбрать те из них, которые им максимально близки и интересны.В России сейчас идут последние приготовления к масштабному международному событию – Всемирному фестивалю молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории Сириуса. Мероприятие объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.встречать на полуострове международных активистов из 21 страны мираРанее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что что крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, всемирный фестиваль молодежи и студентов, общество, ани григорян, новости, новости крыма