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Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России" - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"
Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России" - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"
Крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля. Доктор медицинских наук,... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T22:46
2024-02-26T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля. Доктор медицинских наук, профессор, декан факультета Медицинского института КФУ им. Вернадского Максим Кривенцов рассказал РИА Новости Крым, как шла к победе команда из Крыма.На первом этапе участники конкурса дистанционно отвечали на вопросы тестов, после чего в июле было проведено контрольное тестирование. Во второй этап – региональный – прошло всего 20 человек, которые разделились на две команды. Им предложили подумать над решением острой проблемы своего региона."Нам досталась задача по привлечению молодежи в органы местного муниципального управления в отдаленных регионах Республики Крым. Было две региональные команды, по 10 человек в каждой. Исходя из представленной концепции, наша команда была признана победителем на этом этапе и получила возможность встречи с главой Республики", – рассказал Кривенцов.Далее был окружной финал, после которого в московский суперфинал вышло трое крымчан. Двое из них стали победителями – ученый Максим Кривенцов и топ-менеджер крупного крымского курортного отеля Наталья Вистунова.Для профессора Кривенцова это уже вторая попытка стать "Лидером России". Первый раз он принимал участие в конкурсе в 2023 году в треке "Наука" и дошел до финала.Всего в этом году в конкурсе "Лидеры России" зарегистрировались более 160 тысяч участников, из них 102 стали победителями. В качестве главного приза лидеры получили образовательный грант на сумму 1 миллион рублей. Эти деньги крымский ученый планирует потратить на обучение по управленческой программе РАНХиГС.Ранее ректор КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов заявил, что крымским ученым нужен Центр продвижения достижений. Без специально обученных людей, которые могут разработки ученых довести до коммерческого использования, ученым сложно заявить о своих достижениях и внедрить их практическое поле.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохранить уникальную крымскую флору: опыт ученых КФУВ Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
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кфу (крымский федеральный университет), новости, новости крыма, наука и технологии, общество, образование в россии, конкурс управленцев "лидеры россии"
Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"

Крымский ученый стал победителем Всероссийского конкурса "Лидеры России"

22:46 26.02.2024
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Крымский ученый одержал победу во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Суперфинал проходил в Москве с 22 по 25 февраля. Доктор медицинских наук, профессор, декан факультета Медицинского института КФУ им. Вернадского Максим Кривенцов рассказал РИА Новости Крым, как шла к победе команда из Крыма.

"В этом году, в отличие от предыдущих сезонов конкурса "Лидеры России", комплексное оценивание проводилось не традиционно по компетенциям, а по управленческим ролям, среди которых такие, как "лидер команды", "реформатор" и другие. Нам приходилось принимать решение в командной работе", – сказал ученый.

На первом этапе участники конкурса дистанционно отвечали на вопросы тестов, после чего в июле было проведено контрольное тестирование. Во второй этап – региональный – прошло всего 20 человек, которые разделились на две команды. Им предложили подумать над решением острой проблемы своего региона.
"Нам досталась задача по привлечению молодежи в органы местного муниципального управления в отдаленных регионах Республики Крым. Было две региональные команды, по 10 человек в каждой. Исходя из представленной концепции, наша команда была признана победителем на этом этапе и получила возможность встречи с главой Республики", – рассказал Кривенцов.
Далее был окружной финал, после которого в московский суперфинал вышло трое крымчан. Двое из них стали победителями – ученый Максим Кривенцов и топ-менеджер крупного крымского курортного отеля Наталья Вистунова.
Для профессора Кривенцова это уже вторая попытка стать "Лидером России". Первый раз он принимал участие в конкурсе в 2023 году в треке "Наука" и дошел до финала.
Всего в этом году в конкурсе "Лидеры России" зарегистрировались более 160 тысяч участников, из них 102 стали победителями. В качестве главного приза лидеры получили образовательный грант на сумму 1 миллион рублей. Эти деньги крымский ученый планирует потратить на обучение по управленческой программе РАНХиГС.
Ранее ректор КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов заявил, что крымским ученым нужен Центр продвижения достижений. Без специально обученных людей, которые могут разработки ученых довести до коммерческого использования, ученым сложно заявить о своих достижениях и внедрить их практическое поле.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКФУ (Крымский федеральный университет)НовостиНовости КрымаНаука и технологииОбществоОбразование в РоссииКонкурс управленцев "Лидеры России"
 
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23:16Главное за день: 26 февраля
23:02Главные новости Крыма: 26 февраля
22:46Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"
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