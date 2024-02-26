Рейтинг@Mail.ru
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240226/v-nato-obdumyvayut-varianty-otpravki-voennykh-na-ukrainu--premer-slovakii-1135222499.html
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T16:16
2024-02-26T16:19
роберт фицо
новости
европейский союз (ес)
нато
политика
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134256369_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_7a16a71643d1036963ce247eb63d6834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.По словам Фицо, встреча в Париже "является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась", однако от тем, которые планируется обсудить, "идет мороз по коже".В Париже в понедельник состоится саммит, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В мероприятии также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, главы правительств стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи. США представит помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев в январе этого года, заявил, что размещение Лондоном своего воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераНАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ РоссииГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ
франция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134256369_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a47ddbdd3236b255adc6d857f6097a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, новости, европейский союз (ес), нато, политика, в мире, эммануэль макрон, франция, украина
В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии

Варианты отправки своих военных на Украину рассматривают некоторые страны ЕС и НАТО – Фицо

16:16 26.02.2024 (обновлено: 16:19 26.02.2024)
 
© РИА НовостиУчения НАТО во Львове
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.
По словам Фицо, встреча в Париже "является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась", однако от тем, которые планируется обсудить, "идет мороз по коже".

"Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант – ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных", – цитирует словацкого премьера РИА Новости.

В Париже в понедельник состоится саммит, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В мероприятии также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, главы правительств стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи. США представит помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев в январе этого года, заявил, что размещение Лондоном своего воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера
НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ
 
Роберт ФицоНовостиЕвропейский Союз (ЕС)НАТОПолитикаВ миреЭммануэль МакронФранцияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ
16:55Путин подписал указ о новом составе военных округов
16:16В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
15:55Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
15:31Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение
15:15Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
15:01Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки
14:52В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
14:36ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки
14:27Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
14:16Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
14:06Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
13:44Российские войска освободили Ласточкино
13:35Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года
13:18Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
12:51В горах под Ялтой упал со склона велосипедист
12:18Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
12:02ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России
11:59В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
11:50Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
Лента новостейМолния