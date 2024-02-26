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В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии

В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии

Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T16:16

2024-02-26T16:16

2024-02-26T16:19

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Группа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.По словам Фицо, встреча в Париже "является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась", однако от тем, которые планируется обсудить, "идет мороз по коже".В Париже в понедельник состоится саммит, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. В мероприятии также примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, главы правительств стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи. США представит помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев в январе этого года, заявил, что размещение Лондоном своего воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераНАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ РоссииГермания не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, новости, европейский союз (ес), нато, политика, в мире, эммануэль макрон, франция, украина