https://crimea.ria.ru/20240127/germaniya-ne-gotova-protivostoyat-rossii---priznanie-ministra-oborony-frg-1134499133.html

Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ

Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Германия не готова противостоять России - признание министра обороны ФРГ

Германия не готова противостоять России, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T13:59

2024-01-27T13:59

2024-01-27T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27янв - РИА Новости Крым. Германия не готова противостоять России, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Об этом пишет РИА Новости.При этом он признался, что позиция бундесвера изменилась и он больше не испытывает "непоколебимой уверенности" в том, что Германии и ее союзникам по НАТО не придется столкнуться с противостоянием и "угрозами, исходящими от России".Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны ранее сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией. Издание указывало, что он может начаться после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны. Президент России Владимир Путин ранее назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТОЧленство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

https://crimea.ria.ru/20240118/germaniya-otkazalas-peredat-ukraine-rakety-taurus-chego-boitsya-bundestag-1134279139.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, в мире, борис писториус, политика, мнения, нато, новости