https://crimea.ria.ru/20240115/konflikt-nato-i-rossii-ekspert-otsenil-stsenariy-bundesvera-1134202054.html

Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера

Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера

"Рассекреченная" в немецких СМИ информация о подготовке войск Германии к вооруженному конфликту НАТО и России – очередная страшилка для отвлечения внимания... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T17:22

2024-01-15T17:22

2024-01-15T17:22

радио "спутник в крыму"

нато

мнения

андрей никифоров

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россия

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общество

европа

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. "Рассекреченная" в немецких СМИ информация о подготовке войск Германии к вооруженному конфликту НАТО и России – очередная страшилка для отвлечения внимания немцев от того, как их грабят в угоду Вашингтону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Немецкая газета Bild со ссылкой на "секретный документ" министерства обороны страны сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который после наступления ВС РФ весной текущего года и поражения Украины может начаться в 2025 году. В Бундестаге заявили, что такой сценарий рассматривается как легенда для предстоящих учений альянса, которые пройдут в районе Прибалтики и станут крупнейшими со времен холодной войны.По словам Никифорова, нельзя сказать, что у такого сценария совершенно нет потенциала, ведь Североатлантический альянс как раз создавался для войны с Советским Союзом, а разницы между ним и Российской Федерацией "наши потенциальные противники не видят" в отличие от самих россиян.Технология сегодняшних страшилок, по словам политолога, не является загадкой."Судя по тому, что сейчас происходит в Германии, необходимо создать какую-то страшилку, которая отвлекла бы немцев от того, как их грабят в угоду Вашингтону. А поскольку грабят их совершенно беззастенчиво, нагло и стремительно, то придумать надо такую, которая назначала бы чуть ли не на послезавтра начало какого-то Армагеддона. "Вот еще 1,5 года есть возможность наслаждаться мирной жизнью, вот и наслаждайтесь, вместо того, чтобы протестовать, отправлять в отставку Шольца и все такое прочее", – поделился мнением политолог.По его мнению, хотя "нынешние настроения в Германии и говорят о недовольстве населения", реализоваться в виде каких-то политических побед они не могут по одной причине: антиглобалисткие силы, выступающие против действующей власти и выступающие за Германию для немцев, а не для Байдена, отлучены от источников финансирования, созданных глобальным политикумом, говорит эксперт."Политика так организована во всех этих странах, что без больших денег невозможно добиться успеха и взять власть", – пояснил Никифоров.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что уход с поста канцлера Олафа Шольца может пойти на пользу Германии, которая под его руководством скатилась в пучину экономического упадка и повсеместных забастовок. А политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал ослабленную Германию колонией США, комментируя очередное заявление об увеличении военной помощи Украине.В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал заморозку отношений между Россией и Германией невыгодной для обеих стран, но прежде всего последней после диверсии на "Северных потоках".Читайте также на РИА Новости Крым:Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций – мнение В Германии резко снизились объемы производства Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"

https://crimea.ria.ru/20240115/v-sovfede-nazvali-tsel-stati-o-napadenii-rossii-na-nato-1134199384.html

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нато, мнения, андрей никифоров, германия, россия, политика, общество, европа, олаф шольц