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Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024 - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024
Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024 - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024
Уход с поста канцлера Олафа Шольца может пойти на пользу Германии, которая под его руководством скатилась в пучину экономического упадка и повсеместных... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T09:35
2024-01-10T10:10
радио "спутник в крыму"
политика
в мире
вадим петров
виктор орбан
олаф шольц
венгрия
германия
сша
европейский союз
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Политолог Вадим Петров: уход Шольца выгоден Германии, а уход премьера Орбана в Евросовет – коллективному Западу
Политолог Вадим Петров: уход Шольца выгоден Германии, а уход премьера Орбана в Евросовет – коллективному Западу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Уход с поста канцлера Олафа Шольца может пойти на пользу Германии, которая под его руководством скатилась в пучину экономического упадка и повсеместных забастовок. В то же время переход венгерского премьера Орбана на должность главы Евросовета вряд ли будет выгоден национальным интересам его страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Германия жаждет переменПо словам эксперта, Шольц уже убедил всех, и прежде всего немцев, в том, что он бесполезная фигура на посту премьера. Именно при его непосредственном руководстве Германия утратила роль главной европейской страны с точки зрения экономического развития и стала куда менее заметной на мировой арене, отмечает эксперт."Он своими действиями настолько уже наэлектризовал немецкое население, что мы видим бесконечные забастовки, поездки тракторами по всей германской территории, блокирование дорог. Видим требование решить наконец-то аграрный вопрос, в результате торможения которого немцы несут огромные убытки, в частности допуская проезд через свою территорию украинских фур с более дешевыми продуктами, нежели те, которые производит Германия", – объяснил свою позицию Петров.Помимо прочего, страна потеряла возможность пользоваться российским газом, из-за чего также терпит колоссальные убытки, покупая дорогой американский – сжиженный, добавил он.Все это, по мнению Петрова, играет не в пользу кандидатуры Шольца на посту канцлера страны, народ которой жаждет перемен.Худший вариант для ВенгрииВ Венгрии же, напротив, ситуация может измениться не в лучшую сторону, если ее премьер Виктор Орбан, сильный и национально ориентированный политик, займет пост главы Европейского совета, сменив Шарля Мишеля, который намерен досрочно его покинуть. "Переход на эту должность не придаст Орбану дополнительных полномочий. А для Венгрии, думаю, это будет худший вариант, потому что неизвестно, как сложится ситуация с внешнеполитическим курсом после его ухода", – отметил Петров.На посту главы Европейского совета Виктор Орбан не сможет принимать решения, которые выгодны и важны для страны, полагает эксперт. Все потому, что в Евросовете вообще не принимают решений для исполнения – "они остаются на бумаге", подчеркивает Петров. Европа потеряла лицоЕвропа, по мнению Петрова, уже практически потеряла лицо, а любые попытки стран его сохранить жестко блокируются Соединенными Штатами. Так что говорить о том, что место Германии, некогда ведущей в Европе, займет кто-то другой, не приходится: лидеров нет, считает эксперт."Сегодня нет в Европе политических лидеров, которые могли бы сравниться с теми, которые были 20-30 лет назад. Я уже не говорю про Шарля де Голля или Маргарет Тэтчер, но хотя бы на уровне Шредера (Герхард, федеральный канцлер Германии с 1998 по 2005 гг. – ред.) и некоторых других. Таких нет. И мы видим, что любые попытки поднять Европу наталкиваются на сопротивление США, которое не дает немцам, англичанам, французам развивать национальную промышленность должным образом. Вся Европа обваливается медленно, но верно", – заключил политолог.Ранее стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть пост, чтобы участвовать в выборах в Европейский парламент. В этом случае его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как лидер страны, которая 1 июля 2024 года станет председателем совета Евросоюза. Вопрос уже серьезно обсуждается в Европе.В Германии тем временем все громче звучат предположения о том, что на посту канцлера Олафа Шольца может сменить нынешний министр обороны Борис Писториус. Об этом же свидетельствуют данные опроса немцев, большинство которых за такую рокировку. В стране проходят массовые забастовки. В 2023-м в стране неоднократно бастовали сотрудники учебных заведений, не прекращаются также акции немецких фермеров, их новая волна началась в январе 2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не объявляла войну Украине - заявление ОрбанаГермания не союзник Украине: что стоит за словами главы Минобороны ФРГПять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс
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политика, в мире, вадим петров, виктор орбан, олаф шольц, венгрия, германия, сша, европейский союз, европа, шарль мишель
Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024

Уход Орбана на пост главы Евросовета будет крайне не выгоден Венгрии - эксперт

09:35 10.01.2024 (обновлено: 10:10 10.01.2024)
 
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Олаф Шольц
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Уход с поста канцлера Олафа Шольца может пойти на пользу Германии, которая под его руководством скатилась в пучину экономического упадка и повсеместных забастовок. В то же время переход венгерского премьера Орбана на должность главы Евросовета вряд ли будет выгоден национальным интересам его страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Политолог Вадим Петров: уход Шольца выгоден Германии, а уход премьера Орбана в Евросовет – коллективному Западу
09:35

Германия жаждет перемен

По словам эксперта, Шольц уже убедил всех, и прежде всего немцев, в том, что он бесполезная фигура на посту премьера. Именно при его непосредственном руководстве Германия утратила роль главной европейской страны с точки зрения экономического развития и стала куда менее заметной на мировой арене, отмечает эксперт.
"Он своими действиями настолько уже наэлектризовал немецкое население, что мы видим бесконечные забастовки, поездки тракторами по всей германской территории, блокирование дорог. Видим требование решить наконец-то аграрный вопрос, в результате торможения которого немцы несут огромные убытки, в частности допуская проезд через свою территорию украинских фур с более дешевыми продуктами, нежели те, которые производит Германия", – объяснил свою позицию Петров.
Помимо прочего, страна потеряла возможность пользоваться российским газом, из-за чего также терпит колоссальные убытки, покупая дорогой американский – сжиженный, добавил он.
Все это, по мнению Петрова, играет не в пользу кандидатуры Шольца на посту канцлера страны, народ которой жаждет перемен.

Худший вариант для Венгрии

В Венгрии же, напротив, ситуация может измениться не в лучшую сторону, если ее премьер Виктор Орбан, сильный и национально ориентированный политик, займет пост главы Европейского совета, сменив Шарля Мишеля, который намерен досрочно его покинуть.
"Переход на эту должность не придаст Орбану дополнительных полномочий. А для Венгрии, думаю, это будет худший вариант, потому что неизвестно, как сложится ситуация с внешнеполитическим курсом после его ухода", – отметил Петров.
На посту главы Европейского совета Виктор Орбан не сможет принимать решения, которые выгодны и важны для страны, полагает эксперт. Все потому, что в Евросовете вообще не принимают решений для исполнения – "они остаются на бумаге", подчеркивает Петров.

"Этот орган, который возглавляет Шарль Мишель, пожалуй, самый недееспособный во всей системе европейской дипломатии и политике. Евросовет – пустая говорильня. Поэтому уход Мишеля никоим образом не изменит ситуацию ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот приход Орбана даст возможность коллективной Европе убрать его с должности, которая сегодня позволяет ему блокировать многие решения европейских органов, в частности, связанные с активизацией поддержки Украины. Там он уже ничего не сможет сделать реально, и это чрезвычайно выгодно Западу, так как добиться изоляции Орбана у них не получается – он держится крепко", – пояснил эксперт.

Европа потеряла лицо

Европа, по мнению Петрова, уже практически потеряла лицо, а любые попытки стран его сохранить жестко блокируются Соединенными Штатами. Так что говорить о том, что место Германии, некогда ведущей в Европе, займет кто-то другой, не приходится: лидеров нет, считает эксперт.
"Сегодня нет в Европе политических лидеров, которые могли бы сравниться с теми, которые были 20-30 лет назад. Я уже не говорю про Шарля де Голля или Маргарет Тэтчер, но хотя бы на уровне Шредера (Герхард, федеральный канцлер Германии с 1998 по 2005 гг. – ред.) и некоторых других. Таких нет. И мы видим, что любые попытки поднять Европу наталкиваются на сопротивление США, которое не дает немцам, англичанам, французам развивать национальную промышленность должным образом. Вся Европа обваливается медленно, но верно", – заключил политолог.
Ранее стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть пост, чтобы участвовать в выборах в Европейский парламент. В этом случае его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как лидер страны, которая 1 июля 2024 года станет председателем совета Евросоюза. Вопрос уже серьезно обсуждается в Европе.
В Германии тем временем все громче звучат предположения о том, что на посту канцлера Олафа Шольца может сменить нынешний министр обороны Борис Писториус. Об этом же свидетельствуют данные опроса немцев, большинство которых за такую рокировку. В стране проходят массовые забастовки. В 2023-м в стране неоднократно бастовали сотрудники учебных заведений, не прекращаются также акции немецких фермеров, их новая волна началась в январе 2024.
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