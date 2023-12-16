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Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс

Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс

Европейским странам следует ускорить процесс перевооружения армии из-за возможных "военных угроз". Соответствующее заявление сделал немецкий министр обороны... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T20:39

2023-12-16T20:39

2023-12-16T20:39

борис писториус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Европейским странам следует ускорить процесс перевооружения армии из-за возможных "военных угроз". Соответствующее заявление сделал немецкий министр обороны Борис Писториус. Об этом пишет агентство Reuters.По словам главы немецкого оборонного ведомства, Россия значительно нарастила производство оружия для обеспечения своей армии в зоне СВО. Кроме того, Писториус без каких-либо подтверждений заявил, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и государствам Прибалтики.Немецкий чиновник считает, что страны ЕС могут столкнуться с новыми военными вызовами, тогда как США переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Писториус призвал европейцев "активнее участвовать в обеспечении безопасности" на европейском континенте.Также он не исключил, что Европе придется компенсировать американскую помощь Украине при отсутствии договоренностей с США о новом финансировании.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью CNN, в США хватит денег только на два транша помощи Украине в течение двух недель. 7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЗапад пытается разобщить страны СНГ – НарышкинОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

германия

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борис писториус, германия, новости, в мире, оружие, европейский союз, европа