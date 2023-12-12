https://crimea.ria.ru/20231212/pochemu-zapad-vybral-natsizm-oruzhiem-borby-s-rossiey---istorik-1133472112.html

Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историк

Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историк - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историк

Запад закрывает глаза на проявления нацизма на Украине и использует эту крайнюю форму политического этнического национализма как оружие против России из страха... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T07:49

2023-12-12T07:49

2023-12-12T07:49

радио "спутник в крыму"

андрей ишин

мнения

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нацизм

россия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Запад закрывает глаза на проявления нацизма на Украине и использует эту крайнюю форму политического этнического национализма как оружие против России из страха перед ее способностью стать одним из полюсов в новом многополярном мире. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин.По его словам, история неоднократно доказывала, что в основе политики Запада лежат двойные стандарты в отношении нацизма. Прежде всего, потому что это выгодно.Он напомнил, что, согласно целям командования Третьего рейха, Крым должен был быть "освобожден от всех чужаков". С ноября 1941 по начало мая 1944 года на оккупированном фашистами полуострове были расстреляны и замучены 135 тысяч человек, людей разных национальностей. "Из них 40 тысяч евреев, 6 тысяч крымчаков – практически весь народ лег в противотанковых рвах", – отметил он.Фактически реализовывались планы по планомерной зачистке Крыма, чтобы заселить его представителями арийской расы, говорит Ишин. И примечательна тут одна история."Генеральный комиссар округа "Крым" ("Таврия"), в составе рейхскомиссариата "Украина" Альфред Фрауэнфельд предлагал Гитлеру заселить Крым представителями тирольской земли. И Гитлер полностью был с этим согласен. Фрауэнфельд после войны был арестован американцами, ему дали 15 лет. Реально же он отсидел 1 год. Вернулся в ФРГ и всю оставшуюся жизнь был фанатичным нацистом, состоял в нацистских организациях", – рассказал Ишин."Это говорит о том, как Запад применял двойные стандарты уже тогда. А недавнее чествование ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько в канадском парламенте во время визита Зеленского подтвердило, что Запад по-прежнему их исповедует, лицемерно закрывая глаза на преступления, предавая память замученных и убитых фашистским режимом людей", – делает вывод эксперт.Есть у этой недоброй западной "традиции" и другой мотив, говорит он.Отсюда и поддержка наци, и всех остальных антигуманных течений на Западе, их оправдание и финансирование, добавил он."И это еще раз подчеркивает, что специальная военная операция – это, по сути, священная война. За сохранение человеческих ценностей, сохранение представления о достоинстве, личности, жизни человека", – заключил эксперт.Ранее завотделом истории Великой Отечественной войны Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева рассказала, зачем еще Гитлеру нужен был Крым и Севастополь. Читайте также на РИА Новости Крым:Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру Экстрадиция нациста Гунько из Канады: Шойгу дал поручениеГенассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

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андрей ишин, мнения, история, нацизм, россия, в мире, политика, украина