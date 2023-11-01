https://crimea.ria.ru/20231101/plach-po-mussolini-pochemu-premer-italii-razreshila-slavit-banderu-1132483272.html

Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру

Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру

В рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T15:31

2023-11-01T15:31

2023-11-01T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших наций", в этой связи заявления о праве Украины прославлять националиста Бандеру не удивляют. Если не противостоять этому, такие заявления будут звучать все чаще и приведут мир к новой трагедии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк, политолог Андрей НикифоровРанее в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.Итальянская история"Мы помним, на чьей стране находилась Италия во время Второй Мировой войны, и кто научил фашизму Гитлера. Это был дуче Муссолини, симпатии к которому в Италии далеко не единичны, в том числе в непосредственном окружении нынешнего премьера Мелони. Современная Италия в значительной степени построена Муссолини, там до сих пор стоят памятники, сооруженные при нем и воспевающие его режим. Поэтому для Италии такие настроения – это не что-то необычное", – констатирует Никифоров.По его словам, идеи нацизма и фашизма теплятся не только в головах представителей итальянских элит. Несмотря на то, что союзники и партнеры Италии по G7, Евросоюзу и Северо-Атлантическому блоку все время называют себя "потомственными демократами" и якобы "борются с тоталитаризмом", на самом деле Европа давно проявляет такие настроения.Уничтожить гидруТем не менее, после канадского скандала спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку, – пока еще Европа "стесняется" таких проявлений внутри себя. Но при этом продолжает "подбадривать" неонацистов на Украине – как силу, противоборствующую одному из главных своих геополитических противников – России.Читайте также на РИА Новости Крым:Аусвайсы для русских: в ЕС хотят ввести особые паспорта для россиян"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, андрей никифоров, нацизм, украина, джорджа мелони