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Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру
Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру
В рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T15:31
2023-11-01T15:49
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андрей никифоров
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших наций", в этой связи заявления о праве Украины прославлять националиста Бандеру не удивляют. Если не противостоять этому, такие заявления будут звучать все чаще и приведут мир к новой трагедии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк, политолог Андрей НикифоровРанее в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.Итальянская история"Мы помним, на чьей стране находилась Италия во время Второй Мировой войны, и кто научил фашизму Гитлера. Это был дуче Муссолини, симпатии к которому в Италии далеко не единичны, в том числе в непосредственном окружении нынешнего премьера Мелони. Современная Италия в значительной степени построена Муссолини, там до сих пор стоят памятники, сооруженные при нем и воспевающие его режим. Поэтому для Италии такие настроения – это не что-то необычное", – констатирует Никифоров.По его словам, идеи нацизма и фашизма теплятся не только в головах представителей итальянских элит. Несмотря на то, что союзники и партнеры Италии по G7, Евросоюзу и Северо-Атлантическому блоку все время называют себя "потомственными демократами" и якобы "борются с тоталитаризмом", на самом деле Европа давно проявляет такие настроения.Уничтожить гидруТем не менее, после канадского скандала спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку, – пока еще Европа "стесняется" таких проявлений внутри себя. Но при этом продолжает "подбадривать" неонацистов на Украине – как силу, противоборствующую одному из главных своих геополитических противников – России.Читайте также на РИА Новости Крым:Аусвайсы для русских: в ЕС хотят ввести особые паспорта для россиян"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
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мнения, андрей никифоров, нацизм, украина, джорджа мелони
Плач по Муссолини: почему премьер Италии "разрешила" славить Бандеру

Политолог Никифоров оценил слова Мелони о праве Украины прославлять Бандеру

15:31 01.11.2023 (обновлено: 15:49 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В рядах западных элит, в том числе в Италии, многие до сих пор питают симпатии к идеям своих предков – нацистов и фашистов, считая себя представителями "высших наций", в этой связи заявления о праве Украины прославлять националиста Бандеру не удивляют. Если не противостоять этому, такие заявления будут звучать все чаще и приведут мир к новой трагедии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил историк, политолог Андрей Никифоров
Ранее в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

Итальянская история

"Мы помним, на чьей стране находилась Италия во время Второй Мировой войны, и кто научил фашизму Гитлера. Это был дуче Муссолини, симпатии к которому в Италии далеко не единичны, в том числе в непосредственном окружении нынешнего премьера Мелони. Современная Италия в значительной степени построена Муссолини, там до сих пор стоят памятники, сооруженные при нем и воспевающие его режим. Поэтому для Италии такие настроения – это не что-то необычное", – констатирует Никифоров.
По его словам, идеи нацизма и фашизма теплятся не только в головах представителей итальянских элит. Несмотря на то, что союзники и партнеры Италии по G7, Евросоюзу и Северо-Атлантическому блоку все время называют себя "потомственными демократами" и якобы "борются с тоталитаризмом", на самом деле Европа давно проявляет такие настроения.

"Скорее всего, для Мелони все это пройдет абсолютно безнаказанно. Это не первый и не последний раз, когда такие вещи проходят. Например, премьером Канады по-прежнему остается престарелый мальчик Трюдо", – напомнил политолог скандал с аплодисментами украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в канадском парламенте.

Уничтожить гидру

Тем не менее, после канадского скандала спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку, – пока еще Европа "стесняется" таких проявлений внутри себя. Но при этом продолжает "подбадривать" неонацистов на Украине – как силу, противоборствующую одному из главных своих геополитических противников – России.

"Это уже привело к тому, что цели и задачи, которые сейчас стоят перед нами, в значительной степени повторяют те, которые 80 лет назад защищали наши деды и прадеды. По всей видимости, добить эту гидру, которая вновь ожила, предстоит теперь нам. Это затянется надолго, это будет серьезное испытание и напряжение сил, но вариантов не остается", – убежден эксперт.

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